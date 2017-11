Súdna rada zvolila prvé komisie na hodnotenie práce sudcov

Ilustračné foto Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 1. novembra (TASR) – Hodnotenie práce slovenských sudcov profesionálnymi hodnotiacimi komisiami sa rozbieha. Zatiaľ ho bude mať na starosti šesť sudcov, ktorí sa budú hodnotiacej činnosti venovať na plný úväzok. Sudcom, ktorí by opakovane neprešli hodnotením hrozí, že prídu o talár.Súdna rada SR na pondelkovom (30.10.) zasadnutí vytvorila databázu kandidátov na členov hodnotiacich komisií, v ktorej je zatiaľ 13 sudcov. Kreovala tiež prvé dve trojčlenné hodnotiace komisie. Zložené sú zo štyroch aktívnych sudcov a dvoch sudcov s prerušeným výkonom funkcie.Sudcov z Banskobystrického, Trnavského, Bratislavského a Žilinského kraja budú hodnotiť Zoltán Szalay, Roman Rizman a Juraj Sopoliga (všetci KS Košice). Sudcov z Košického, Prešovského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja bude hodnotiť Eva Barcajová (KS Trnava) a sudcovia s prerušeným výkonom funkcie Tatiana Biedniková (KS Trnava) a Eva Železníková (KS Banská Bystrica).Profesionálne hodnotenie práce sudcov zaviedla v rámci tohtoročného balíka sudcovských zákonov ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Tá predpokladala, že komisie vzniknú v rámci každého kraja, pričom komisia z jedného kraja bude vždy hodnotiť sudcov z iného kraja. To sa zatiaľ nenaplnilo.Podpredseda Súdnej rady SR Pavol Pilek vysvetlil, že v úvode by mali problém vytvoriť osem hodnotiacich komisií. „Zo zákona úplne nevyplýva, že by pre každý kraj mala byť osobitná komisia a hovorím, asi by bol problém, obsadiť to takýmto spôsobom,“ uviedol Pilek. Podľa toho by v roku 2018 by malo byť hodnotených 50 alebo 60 z celkovo viac ako 1300 slovenských sudcov. „Z toho počtu by sme chceli vychádzať,“ ozrejmil.Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla potvrdil, že predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková postup ohľadom kreovania hodnotiacich komisií konzultovala s ministerkou.uviedol Bubla.Doposiaľ hodnotenie práce sudcov prebiehalo takým spôsobom, že sa hodnotili navzájom kolegovia z jednotlivých súdov. To už po novom nebude možné. Hodnotenia sudcov budú tiež zverejňované.Sudcovia sa musia hodnoteniu podrobiť po piatich rokoch výkonu funkcie. Hodnotiaca komisia pridelí na základe prieskumu sudcovi známku "výborný", "dobrý" alebo "nevyhovujúci". Doposiaľ sudcovia získavali v drvivej väčšine prípadov najlepšie hodnotenie. Žitňanská očakáva, že po novom bude hodnotenie pestrejšie.V prípade, že sudca nevyhovel, musí prejsť po roku opätovným hodnotením. Dvojnásobné negatívne hodnotenie sudcu bude aj naďalej závažným disciplinárnym previnením a tretie po sebe nasledujúce negatívne hodnotenie je dôvodom pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti s možnosťou zániku sudcovskej funkcie.