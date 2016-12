Súdny dvor EÚ: Dohody EÚ-Maroko sa nevzťahujú na Západnú Saharu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. decembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (ECJ) dnes oznámil, že dohody Európskej únie s Marokom o bližších vzťahoch a obchode by sa nemali všeobecne vzťahovať na spornú oblasť Západnej Sahary.Podľa ECJ by totiž akákoľvek dohoda EÚ s Marokom mala Západnú Saharu spomínať konkrétne - a to aj so zmienkou o tom, že jej obyvatelia súhlasili s tým, aby boli súčasťou takejto dohody. Napísala o tom dnes agentúra AP.Štatút Západnej Sahary patrí k najcitlivejším témam v Marockom kráľovstve. Maroko považuje toto rozsiahle územie s bohatými nerastnými zásobami za svojea ostro sa bráni čomukoľvek, čo považuje za ohrozenie svojej územnej celistvosti.Maroko anektovala bývalú španielsku kolóniu Západná Sahara v roku 1975 a bojovalo o ňu s hnutím za nezávislosť Polisario. OSN sprostredkovala v roku 1991 prímerie a vyslala tam misiu mierových síl, ktoré situáciu monitorujú.