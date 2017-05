Súdny dvor EÚ: Únia nemôže sama uzavrieť obchodnú dohodu so Singapurom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 16. mája (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (EÚ) dnes rozhodol o tom, že EÚ sama nemôže uzatvoriť dohodu o voľnom obchode so Singapurom v jej terajšej podobe.Súd upozornil, že ustanovenia dohody týkajúce sa iných ako priamych zahraničných investícií, ako aj ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov medzi investormi a štátmi, nespadajú do výlučnej právomoci Únie. To znamená, že dohoda nemôže byť v tejto podobe uzatvorená bez účasti členských štátov Únie.Európska únia a Singapur 20. septembra 2013 parafovali text dohody o voľnom obchode. Ide o jednu z prvých bilaterálnych dohôd o voľnom obchode takzvanej. To znamená obchodnú dohodu, ktorá popri tradičných ustanoveniach týkajúcich sa zníženia ciel a necolných prekážok v oblasti obchodu s tovarom a službami, obsahuje aj ustanovenia v rôznych oblastiach súvisiacich s obchodom, ako sú ochrana duševného vlastníctva, investície, verejné obstarávanie, hospodárska súťaž a udržateľný rozvoj.Komisia sa na Súdny dvor EÚ obrátila so žiadosťou o posudok, či má Únia výlučnú právomoc na to, aby obchodnú dohodu podpísala a uzavrela sama. Komisia a Európsky parlament (EP) tvrdia, že to tak môže byť, avšak Rada (členské štáty) a národné vlády členských krajín pred Súdnym dvorom argumentovali, že Únia nemôže uzavrieť túto dohodu sama, lebo niektoré časti dohody patria do spoločnej právomoci Únie a členských štátov, alebo len do výlučnej právomoci členských štátov.Súdny dvor dnes spresnil, že sa posudok týka iba otázky, či právomoc Únie je, alebo nie je výlučná (neposudzoval zlučiteľnosť obsahu dohody s právom EÚ), a potom skonštatoval, že dohodu o voľnom obchode so Singapurom v jej súčasnej podobe nemôže uzavrieť Únia sama. Dôvodom je skutočnosť, že niektoré z plánovaných ustanovení patria do spoločnej právomoci Únie a členských štátov.Z toho vyplýva, že dohodu o voľnom obchode so Singapurom môžu v tomto stave uzavrieť iba Únia a členské štáty konajúce spoločne. Konkrétne, Únia nemá podľa Súdneho dvora výlučnú právomoc len v prípade dvoch zložiek dohody - v oblasti iných ako priamych zahraničných investícií a pri riešení sporov medzi investormi a štátmi. V oboch prípadoch EÚ, ako inštitúcia, potrebuje súhlas jej členských štátov.