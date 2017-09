Súdny dvor EÚ zamietol odvolanie eurokomisie ku kauze Frucona

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 20. septembra (TASR) - Súdny dvor EÚ dnes potvrdil platnosť vlaňajšieho rozsudku prvostupňového súdu, ktorým bolo zamietnuté nové odvolanie Európskej komisie (EK) týkajúce sa poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou pre akciovú spoločnosť Frucona Košice.V marci 2016 Všeobecný súd Európskej únie (prvostupňový súd) anuloval rozhodnutie eurokomisie, podľa ktorej odpísanie daňových dlhov v prospech spoločnosti Frucona Košice, a.s., vo výške 416,5 milióna slovenských korún (11 miliónov eur) bolo nezlučiteľné s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.Daňový úrad v júli 2004 súhlasil s odpísaním 65 % dlhu spoločnosti, o dva roky na to, v júni 2006 EK dospela k záveru, že daňový úrad nekonal správne a bol by získal vyššiu splátku svojich pohľadávok v konkurznom konaní, alebo daňovou exekúciou. Odpísanie dlhu podľa stanoviska EK zvýhodnilo firmu Frucona v porovnaní s jej konkurentmi, čo predstavovalo nepovolenú štátnu pomoc.Komisia počas celého súdneho sporu v období 2006 - 2016 upozorňovala, že košická spoločnosť mala zaplatiť dlžnú sumu aj s úrokmi, aby sa odstránilo narušenie hospodárskej súťaže spôsobené odpísaním dlhov, ktoré povolil štát.Všeobecný súd EÚ vlani v marci uviedol, že podľa jeho rozhodnutia EK nepredložila dostatočné dôkazy, podľa ktorých by pre Slovenskú republiku bol finančne výhodnejší konkurz Frucony alebo daňová exekúcia ako dohoda, na základe ktorej firma uhradila iba časť daňových dlhov. Podľa súdnej inštancie z Luxemburgu rozhodnutie exekutívy EÚ neobsahovalo dostatok dôkazov o tom, že rozhodnutie vlády SR znamenalo štátnu pomoc, ktorá bola v rozpore s pravidlami EÚ.Komisia sa následne odvolala proti rozsudku prvostupňového súdu na Súdny dvor EÚ, ktorý v dnes prijatom rozhodnutí skonštatoval, že rozhodnutie prvostupňového súdu z marca 2016 je opodstatnené, a preto odvolanie Európskej komisie v celom rozsahu odmieta.