Súdržnosť fínskej vládnej koalície môže ohroziť nový šéf Pravých Fínov

Novým predsedom populistickej a euroskeptickej strany Praví Fíni (PS) sa stal zástanca tvrdej línie Jussi Halla-aho, 10. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jyväskylä 10. júna (TASR) - Koaličná vláda vo Fínsku je v ohrození. Novým predsedom populistickej a euroskeptickej strany Praví Fíni (PS) sa totiž stal zástanca tvrdej línie Jussi Halla-aho, ktorý na dnešnom zjazde v meste Jyväskylä získal hlasy 949 delegátov a o 320 hlasov porazil ministra pre európske záležitosti Sampa Terha, informovala agentúra Reuters.Europoslanec Halla-aho nahradí vo funkcii dlhoročného šéfa strany Tima Soiniho, ktorý je ministrom zahraničných vecí a je považovaný relatívne umierneného politika. Súdržnosť vládnucej koalície by mohli ohroziť najmä radikálne názory nového lídra PS v oblasti prisťahovalectva. Ten v prejave k delegátom zjazdu vyhlásil, že ak chcú Praví Fíni získať dôveru voličov, musia "agresívnejšie" vystupovať pri témach, ktoré ju odlišujú od iných strán.Halla-aho bol v roku 2012 uznaný najvyšším súdom za vinného z podnecovania k rasovej neznášanlivosti a musel zaplatiť pokutu. Pred niekoľkými týždňami vyzval Európsku komisiu na potrestanie humanitárnych organizácií, ktoré zachraňujú migrantov na ich ceste cez Stredozemné more do Európy.Nový šéf PS sa chce na budúci týždeň stretnúť s premiérom Juhom Sipiläom. Jeho centristi a Národná koaličná strana (KOK) sú proeurópsky orientované. Praví Fíni sú členmi koalície od roku 2015. Tento ich krok sa však negatívne prejavil na preferenciách, ktoré klesli z vtedajších 17,7 percenta na deväť percent v júni tohto roku.Fínsko sa zotavuje z desaťročia stagnácie a problémov, ku ktorým patrí napríklad úpadok nadnárodnej spoločnosti Nokia, známej najmä výrobou mobilných telefónov. Vláda sa snaží podporiť rast ekonomiky a obmedziť rast verejného dlhu znižovaním výdavkov a reformou pracovného práva.