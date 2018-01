Súdy majú byť povinné informovať o pochybeniach znalcov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) – Činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov by mala byť od marca 2018 pod väčšou verejnou kontrolou. Postarať sa o to má novela ich statusového zákona, ktorú v utorok netradične na pôde Justičného paláca v Bratislave jednohlasne odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR. Zmeny tiež majú pomôcť týmto profesiám pri výkone ich činnosti.Novelu pripravilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré zavádza novú informačnú povinnosť pre súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo ďalšie orgány verejnej moci využívajúce služby znalcov, tlmočníkov či prekladateľov. V prípade podozrenia, že odmietli vykonať činnosť, spôsobili prieťahy alebo odborne pochybili, majú byť povinné o tom informovať ministerstvo.Zavedenie takejto povinnosti by malo prispieť k tomu, aby ministerstvo získavalo potrebné informácie o pochybeniach znalcov, tlmočníkov či prekladateľov a mohlo voči nim okamžite konať, vysvetlil hovorca ministerstva Peter Bubla. Rozhodnutia ministerstva o potrestaní znalca, tlmočníka či prekladateľa, ako aj informácie o uložení sankcie majú byť po novom zverejňované na jeho webe.Navrhuje sa aj možnosť pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov prerušiť činnosť na vlastnú žiadosť, a to najviac trikrát. Maximálna dĺžka jedného prerušenia má byť dva roky. V návrhu rezort precizuje aj úpravu vzdelania ako podmienky na zápis do zoznamu znalcov. Presne určuje, čo možno považovať za vzdelanie potrebné na výkon znaleckej činnosti. Potrebným vzdelaním bude po novom iba vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ak je ho možné v danom odbore dosiahnuť, prípadne najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore.V návrhu zákona ministerstvo reaguje aj na podnety od znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí vykonávajú činnosť na základe ustanovenia súdom. Poukazujú na to, že znalečné alebo tlmočné je im uhrádzané s časovým odstupom niekoľkých mesiacov, často až rokov. Rezort navrhol 30-dňovú lehotu na úhradu zloženého preddavku za znalečné a tlmočné na účet znalca, tlmočníka či prekladateľa.Ďalšou novinkou je, že znalci budú môcť použiť informácie získané pri svojej činnosti na vedecké, výskumné alebo vzdelávacie účely. Pre takéto prípady rezort odstraňuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť. To môže pomôcť ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu znalcov. V návrhu sa tiež spresňuje, čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať znalecký posudok či preklad. Má sa tým zamedziť, aby dochádzalo k rôznym interpretáciám. Ministerstvo tiež zavádza možnosť vyhotovovať znalecké posudky a preklady v elektronickej podobe.