Súdy neevidujú prekážku v konaní v prípade obvineného Filipa R.

Na archívnej snímke poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. augusta (TASR) – Súd s obvineným Filipom R., asistentom poslanca Národnej rady (NR) SR Jozefa Rajtára (SaS), by sa mal uskutočniť v plánovanom termíne - vo štvrtok 3. augusta. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka.uviedol Adamčiak pre TASR.Filip R. čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade dokázania viny môže stráviť za mrežami tri až osem rokov.O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia v máji tohto roka.Podľa medializovaných informácií mal Filip R. ako zamestnanec komerčnej banky preniknúť do účtu šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách.Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave v júni minulého roka informovala, že obvinený Filip R. sa ku skutku kladenému mu za vinu v prípravnom konaní priznal, svoje konanie oľutoval, popísal podrobnosti jeho priebehu a vysvetlil motív konania.Výsluchu obvineného podľa KP v Bratislave nepredchádzalo obmedzenie jeho osobnej slobody.informovala vlani Krajská prokuratúra v Bratislave.Obvinený Filip R. v zastúpení advokátky Evy Mišíkovej v stanovisku k podanej obžalobe, naopak, namietal porušenie práva na obhajobu, nezákonnosť dôkazov či nátlak počas výsluchu.