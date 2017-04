Súdy právoplatne rozhodli – NBS poškodila Rapid life

Foto: Rapid life životná poisťovňa a.s. Foto: Rapid life životná poisťovňa a.s.

Bratislava 27.apríla (OTS) - Okresný súd v Bratislave I rozsudkom v spore pod sp. zn. 22C/372/2009, ktorý bol potvrdený Krajským súdom v Bratislave sp.zn. 10Co/25/2016, rozhodol o tom, že. Právny záver súdu znie jasne:Rovnako jednoznačný je aj nadväzujúci skutkový záver súdov, žeNapriek tomu sa zo strany NBS dostávajú k verejnosti nesprávne tvrdenia, ktoré sú v priamom rozpore s vyššie uvedenými záväznými závermi súdu. Takisto pokusy spochybniť tieto súdne rozhodnutia dezinformáciou zo strany NBS, napríklad „že si to Rapid spôsobila údajne sama" alebo, že „o veci vlastne nie je rozhodnuté", ako sa tvrdí aj v „Stanovisku NBS z 20. 4. 2017" zverejnenom na internetovej stránke NBS (a podobne tiež v komentári k rozsudkom z dielne NBS zo dňa 26. 4. 2017), pretože NBS podala dovolanie na NS SR je prinajmenšom zavádzanie - podľa CSP § 442 je aj NS SR viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací krajský súd... a uvedené platí aj pre NBS o to viac, že ide o ústavný orgán, ktorý by predovšetkým mal byť vzorom v dodržiavaní, ale i rešpektovaní zákonov.K takýmto tvrdeniam sa NBS uchyľovala aj v priebehu súdnych konaní, no súdy tieto pokusy zásadným spôsobom odmietli ako vykonštruované, ba dokonca aj nemorálne. Tak napríklad v bode 32 rozsudku krajského súdu je uvedené na margo jednej takej „konštrukcie" NBS, „že si tú škodu mala Rapid life sanovať z vlastných zdrojov" nasledovné:v ním podanom odvolaní o tom,Ďalším nepravdivým tvrdením zo strany NBS je vyviňovanie sa zo zodpovednosti, lebo „ona údajne s tým nič nemá, to všetko akási anonymná Slovenská republika...".Zo stanoviska MF SR (18. 11. 2016) k podanému dovolaniu• Národná banka sa stala univerzálnym právnym nástupcom MF SR, Úradu pre finančný trh v oblasti dohľadu nad finančným trhom so všetkými právami a povinnosťami.• Okresný aj krajský súd sa s predmetnou otázkou náležite vysporiadali.• S poukazom na uvedené sa SR v zastúpení MF SR nepovažuje za potrebné sa vyjadriť k argumentácii NBS.Je nepochybné, že vďaka neochote NBS reflektovať skutkový a právny stav, ako ho po 8 rokoch nakoniec právoplatne ustálili súdy, škoda rastie každý mesiac o 250 tisíc eur a podľa znaleckého rozsudku narástla od roku 2009 z 19 miliónov na dnešných cca 55 miliónov eur.Pritom Rapid life sa najmä vzhľadom na situáciu jej klientov, ktorí sa stali nedobrovoľnými rukojemníkmi sporu, obrátila viacnásobne na guvernéra NBS s požiadavkou, aby sa spor urýchlene uzavrel zmierom. Zo strany NBS nebola prezentovaná žiadna odpoveď, ak za takú nepokladáme len zarputilé tvrdenie, že NBS je „povinná" využiť všetky právne prostriedky. Pritom tragikomickosť celej situácie je skutočnosť, že(nie teda akási anonymná Slovenská republika).