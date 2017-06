Súdy už rozhodli o prvých osobných bankrotoch podľa nových pravidiel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Desiatky ľudí sa už dočkali osobného bankrotu podľa nových pravidiel, ktoré platia od začiatku marca. Za prvé tri mesiace účinnosti novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má zvýšiť dostupnosť tohto spôsobu oddlženia, súdy rozhodli o oddlžení už viac ako 100 dlžníkov. Informovala o tom dnes riaditeľka Centra právnej pomoci (CPP) Eva Kovačechová.uviedla šéfka CPP, ktoré po novom výlučne zastupuje ľudí pri konkurze, alebo určuje advokáta v prípade riešenia osobného bankrotu formou splátkového kalendára.Centrum navštívilo od začiatku marca so žiadosťou o konzultáciu viac ako 8400 ľudí, prezentovala dnes Kovačechová výsledky v rámci verejného vypočutia k projektu Informačný systém Centra právnej pomoci, ktoré sa uskutočnilo na ministerstve spravodlivosti.Viac ako 12.000 ľudí sa zaujímalo o zmeny v spôsobe oddlženia telefonicky a viac ako 1600 prostredníctvom e-mailu. Pracovníci 12 kancelárií centra prijali po celom Slovensku 2400 žiadostí o osobný bankrot a vydali 1500 rozhodnutí o priznaní nároku. Na súd stihli za prvé tri mesiace podať 365 návrhov.„V porovnaní s našou bežnou agendou nám narástol počet klientov, ktorí kontaktujú centrum, o viac ako sto percent, čiže záujem o osobný bankrot je veľmi veľký,“ vysvetlila Kovačechová. „Z toho, aké máme skúsenosti za prvé tri mesiace, zisťujeme, že naozaj veľmi veľa ľudí sa úprimne snaží o to, aby toto bol spôsob, ako môžu znovu naštartovať svoj život, nájsť si prácu a riadne žiť,“ doplnila Kovačechová.Podľa riaditeľky CPP úvodný nápor ľudí stále nepoľavil. Čakacia doba na osobný bankrot je niekoľko mesiacov. Situáciu by mal pomôcť zlepšiť aj nový projekt Informačného systému Centra právnej pomoci v predpokladanom objeme 4,95 milióna eur, ktorý pripravuje ministerstvo spravodlivosti. Financovaný bude z európskych fondov a jeho plné nasadenie rezort predpokladá v roku 2019.sľubuje si Peter Ďuriš, odborný konzultant ministerstva, ktorý mal na starosti vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu. „vysvetlil.Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť efektívne a včasné poskytovanie služieb centrom. Okrem iného predpokladá vytvorenie call centra, ktoré má odbremeniť odborných pracovníkov, a tiež vytvorenie klientskeho portálu, ktorý má rovnako zefektívniť činnosť centra. CPP bude mať po novom priamy prístup k informačným systémom verejnej správy a záujemcovia o osobný bankrot nebudú musieť predkladať také veľké množstvo potvrdení ako dnes. Pracoviská centra by v rámci projektu mali byť vybavené potrebnými informačnými technológiami a kancelárskou technikou, ktoré sú pre elektronizáciu činnosti centra nevyhnutné.