Súdy vlani odsúdili šiestich tyranov zvierat, do väzenia nešiel nik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) – V minulom roku vyniesli súdy celkom šesť rozsudkov za týranie zvierat, pričom padli výlučne tresty s podmienečným odkladom. Vyplýva to zo štatistík, ktoré poskytlo ministerstvo spravodlivosti. Nepodmienečný trest uložený nebol, aj keď bolo v jednom prípade zviera utýrané zvlášť krutým a surovým spôsobom, v ďalšom šlo o tyrana - recidivistu a v jednom prípade sa týranie odohralo na mieste prístupnom verejnosti, čo je priťažujúca okolnosť.Novela Trestného zákona sprísňujúca tresty za týranie zvierat, účinná od septembra 2011, zdvojnásobila hornú hranicu základnej trestnej sadzby z jedného na dva roky. Pri viacerých zvieratách, chránených zvieratách alebo verejnom týraní posunula hranicu trestu z troch na päť rokov. V praxi takého nepodmienečné tresty padajú ojedinele. Iniciatíva Zvierací ombudsman upozornila, že posledné dva roky nešiel do väzenia za týranie zvierat nikto a posledných sedem rokov to bolo šesť ľudí, ktorým bol dovedna uložený trest odňatia slobody na 59 mesiacov.Jeden z najvážnejších prípadov, ktorý sa vlani dočkal koncovky na súde, sa odohral 6. augusta 2016. Na dvore rodinného domu v jednej z obcí v okrese Trebišov 40-ročný muž chytil reťaz, ktorú mal okolo hrdla kríženec jazvečíka svetlohnedej farby a držal psa vo vzduchu asi päť minút, čím ho udusil obesením. Následne ho za rodinným domom podpálil. Sudca skonštatoval, že vinník utýral zviera krutým a surovým spôsobom, za čo mu uložil ročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom a skúšobnou dobou 18 mesiacov.Podľa ochrancov zvierat represia v tejto oblasti nie je dostatočná. Tresty, ktoré definuje Trestný zákon, považujú za adekvátne, nie sú však dostatočne aplikované v praxi.skonštatovala Dorota Kráková zo združenia Zvierací ombudsman. V združení si pritom myslia, že by situáciu mohla zlepšiť legislatívna iniciatíva ministerstva pôdohospodárstva, ktoré by malo v krátkom čase predložiť do pripomienkovania novelu zákona o veterinárnej starostlivosti.Zviera by malo byť po novom definované v Občianskom zákonníku ako živý tvor, Slovensko by sa tak malo podľa ministerky Gabriely Matečnej (nominantka SNS) zaradiť medzi najvyspelejšie krajiny vo vzťahu k prístupu k zvieratám. Zmena podľa ministerky zlepší vymáhanie práv zvierat v prípade ich týrania.reagovala Kráková. Novela by mala okrem iného zvýšiť kompetencie veterinárnych lekárov a inšpektorov Regionálnej a veterinárnej správy, ktorí by mohli v budúcnosti vykonávať viac neohlásených kontrol. Pomôcť by malo aj povinné čipovanie psov a ich povinná registrácia v Centrálnom registri spoločenských zvierat.