ŠUFLIARSKY: Medializácia prípadu Igora M. je ovplyvňovaním prokurátora

Peter Šufliarsky Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR vykonáva v trestnej veci obvineného Igora M. tzv. dohľadovú právomoc, a to na základe trestného oznámenia predsedu vlády a jeho manželky, ako aj na základe ďalšieho anonymného trestného oznámenia, ktoré boli oba doručené GP. V reakcii na štvrtkovú (5.10.) tlačovú konferenciu poslanca Igora M.(OĽaNO) a jeho právneho zástupcu Daniela Lipšica to uviedol námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky.Medializáciu trestnej veci obvineného Igora M. označil námestník GP v dnešnom stanovisku zaPoukázal na to, že ako prokurátor, tak aj poslanec Igor. M. sú procesné strany v tom istom konaní.Predseda opozičného hnutia Igor M., obžalovaný z ohovárania premiéra a jeho manželky, spolu s Lipšicom kritizovali fakt, že bezprostredne po tom, ako 12. decembra 2016 upozornili na to, že prokurátor zrušil obvinenie, bol spis expedovaný na krajskú prokuratúru. Následne námestník Šufliarsky rozhodol, že obvinenie zrušené nemalo byť a trestné stíhanie Igora M. bolo oprávnené.domnieva sa Igor M.odmietla to v stanovisku námestníka hovorkyňa GP Andrea Predajňová.Lipšic naznačil, že chcú postupu námestníka Šufliarskeho venovať ďalšiu osobitnú tlačovú konferenciu. Tam chce poukázať na to, že sa podľa jeho slov manipuluje s prípadmi podľa toho, o koho ide.uviedol vo štvrtok Lipšic.Šufliarsky priblížil, že v rámci tzv. dohľadovej právomoci GP preskúmala trestnú vec poslanca Igora M. už v auguste 2016, ešte pred vznesením obvinenia.ozrejmil v stanovisku námestník GP.Prokurátor trestného odboru GP vydal v trestnej veci dva písomné záväzné pokyny pre prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave. Obidva sa týkali rýchlosti prípravného konania, nie vznesenia obvinenia, zdôraznil Šufliarsky. Prokurátor trestného úseku GP prípad opätovne preskúmal po tom, ako Krajská prokuratúra v Bratislave doručila na GP uznesenie o vyhovení sťažnosti obvineného.priblížil Šufliarsky.argumentuje ďalej námestník GP. Pripomenul, že rozhodnutie neobsahovalo pokyn podať obžalobu na obvineného poslanca.Obžalovaný Igor M. vo štvrtok tiež poukázal na to, že by mohla existovať spojitosť medzi tým, že sa vďaka prokurátorovi Šufliarskemu dostal v minulosti na slobodu a utiekol do Belize Karol M., a zároveň ten istý Šufliarsky povie, že treba stíhať poslanca, pretože v Belize niekto spravuje nakradnuté peniaze.uviedol Igor M.Námestník GP v reakcii na to odmietol akékoľvek porušenie zákona z jeho strany v trestnej veci Karola M., k čomu sa v minulosti opakovane vyjadril.domnieva sa.