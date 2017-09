Súkromná Dôvera vyhlásila exekučnú amnestiu pre svojich dlžníkov

Ilustračné foto. Foto: ZP Dôvera Foto: ZP Dôvera

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vyhlasuje exekučnú amnestiu pre dlžníkov na zdravotnom poistení. Spúšťa ju dnešným dňom. Ak do 31. decembra tohto roka zaplatia polovicu istiny vymáhanej v exekúcii, poisťovňa ju zastaví, zaplatí exekútorovi trovy exekúcie a zvyšok dlhu nebude ďalej vymáhať.povedala dnes na tlačovej konferencii v Bratislave finančná riaditeľka Dôvery Miroslava Tomašeková. Výzva platí pre individuálnych platiteľov aj zamestnávateľov.Amnestia sa týka exekúcií, ktoré zdravotná poisťovňa podala na vymáhanie do 31. decembra 2015, a pri ktorých je zostatok dlhu viac ako 100 eur. Amnestiu môže využiť 54.000 dlžníkov s viac ako 180.000 exekúciami vo výške 72 miliónov eur.povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.doplnila Tomašeková. Poistenec potom dostane doklad od súdu o zastavení exekúcie, a ak nemá iné dlhy na zdravotnom poistení, opäť má nárok na úhradu všetkej zdravotnej starostlivosti vrátane plánovaných zákrokov v nemocnici či kúpeľnej liečby.Akú sumu majú dlžníci zaplatiť Dôvere, aby sa na nich vzťahovala amnestia, sa dozvedia z listu, ktorý im poisťovňa postupne rozosiela s vysvetlením, ako postupovať. Všetky informácie majú tiež dostupné vo svojej Elektronickej pobočke, kde môžu dlh rovno aj zaplatiť. V prípade otázok môžu dlžníci kontaktovať poisťovňu e-mailom na adrese dlhy@dôvera.sk alebo na zákazníckej linke 0850 850 850.Dôvera vyhlasuje exekučnú amnestiu takmer po roku od úrokovej amnestie. Jej podmienky splnilo 15.000 klientov, dokázali uhradiť dlhy vo výške 3,3 milióna eur, poisťovňa im za to odpustila úroky z omeškania vo výške 1,7 milióna eur. Úrokovú amnestiu tento rok vyhlásila aj súkromná zdravotná poisťovňa Union. Všeobecná zdravotná poisťovňa si neuplatňuje úrok z omeškania, ak klient uhradí nedoplatok, prípadne dohodne splátkový kalendár.