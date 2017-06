Súkromné zdravotné poisťovne nekalý nábor poistencov nezaznamenali

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. júna (TASR) - Súkromné zdravotné poisťovne tento rok zatiaľ neevidujú pokusy o nekalé prepoisťovanie. Na snahy o nelegálny nábor poistencov upozornila počas týždňa štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).Dôvera aj Union zdravotná poisťovňa podľa svojich stanovísk takéto konanie v tomto roku nezaznamenali. Ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nedostal doteraz žiadny podnet na nekalý nábor poistencov, potvrdila jeho hovorkyňa Andrea Pivarčiová.Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenala v poslednom období viacero pokusov o nelegálny nábor poistencov v rámci tohtoročnej prepoisťovacej kampane. Poistenci sa mali podľa jej hovorkyne Viktórie Vasilenkovej dozvedieť, že VšZP zaniká a treba sa preto včas pripoistiť, či to, že sa nebudú ošetrovať jej poistenci.Poistenci, ktorých niekto prepoistí bez ich vedomia či na základe zavádzajúcich informácií, prípadne zmenili svoje rozhodnutie môžu späť vziať prihlášku. Platí to aj v prípade, ak ju podpísali. Môžu tak urobiť bez udania dôvodu, a to do konca septembra v novej zdravotnej poisťovni.