Súkromný e-mail na služobné účely používala aj Ivanka Trumpová

Ivanka Trumpová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. septembra (TASR) - Najmenej šesť z najbližších poradcov prezidenta USA Donalda Trumpa príležitostne používalo súkromné e-mailové kontá na konzultácie o záležitostiach Bieleho domu. S odvolaním sa na súčasných i bývalých predstaviteľov americkej administratívy o tom dnes informoval denník The New York Times (NYT).Podľa NYT do tejto skupiny poradcov patril aj Trumpov bývalý hlavný stratég Stephen K. Bannon, ako aj bývalý personálny šéf Bieleho domu Reince Priebus. Ako ďalší "previnilci" sa spomínajú poradcovia Gary D. Cohn a Stephen Miller, ktorí zo svojich súkromných e-mailových kont poslali alebo na ne dostali viacero služobných e-mailov.V prvých mesiacoch svojho pôsobenia v Bielom dome - ešte ako neplatená poradkyňa - používala svoj súkromný e-mail na služobné účely aj prezidentova dcéra Ivanka Trumpová. V tejto praxi príležitostne pokračovala aj po tom, ako sa stala oficiálnou poradkyňou v Bielom dome.Súkromné e-mailové konto na služobné účely používal aj manžel Ivanky Trumpovej Jared Kushner, ktorý je Trumpovým hlavným poradcom. Napísal o tom v najnovšom vydaní časopis Politico, podľa ktorého Kushnerov právnik Abbe Lowell tieto informácie potvrdil, uviedol však, že od januára do augusta bolo predmetné konto využité na prijatie či odoslanie menej ako stovky e-mailov.Ich obsahom boli podľa neho najmä odkazy na správy médií. Právnik taktiež tvrdí, že Kushner vo väčšine prípadov zo svojho súkromného e-mailového konta odpovedal na prijaté správy - teda výmenu neinicioval.NYT vo svojom článku upozorňujú, že oficiálni predstavitelia americkej administratívy vrátane poradcov Bieleho domu musia používať služobné e-mailové kontá, aby príslušné orgány mohli mať dohľad nad touto korešpondenciou. Používanie súkromného konta je možné len vtedy, keď sa daný e-mail posiela súčasne aj na služobné konto. NYT vo svojom článku neuvádzajú, či túto prax dodržali aj zmienení Trumpovi poradcovia.Prezident USA Donald Trump počas predvolebnej kampane kritizoval svoju protikandidátku z tábora demokratov Hillary Clintonovú práve za využívanie súkromného e-mailového konta na služobnú komunikáciu, keď zastávala funkciu ministerky zahraničných vecí v administratíve prezidenta Baracka Obamu.Clintonová sa svojho času stala terčom kritiky za to, že v čase, keď v rokoch 2009-13 zastávala funkciu šéfky americkej diplomacie, používala na korešpondenciu svoj súkromný poštový server. Kritici jej vyčítali, že k takýmto správam sa mohli ľahko dostať počítačoví piráti. Namietali aj proti tomu, že Clintonová mala takto plnú kontrolu nad prijatými e-mailami, pričom tie nežiaduce mohla vymazávať.Kauzou Clintonovej sa zaoberal i americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý dospel k záveru, že na súdne stíhanie političky nie je dôvod. Samotná Clintonová však vyjadrila presvedčenie, že rozhodnutie riaditeľa FBI Jamesa Comeyho obnoviť vyšetrovanie v tejto veci desať dní pred vlaňajšími voľbami ju pripravilo o víťazstvo.