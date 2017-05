Súkromný sektor v USA utvoril v apríli 177.000 nových pracovných miest

Východ slnka zafarbil mraky na ružovo nad Kapitolom a Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone, archívne foto z 21. júna 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. mája (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v apríli 177.000 nových pracovných miest. Na jednej strane je to najmenej za posledných šesť mesiacov, na druhej je to stále solídny výsledok a zároveň o niečo lepší, než sa očakávalo.Údaje za apríl dnes oznámil inštitút ADP, ktorý zverejňuje výsledky za súkromný sektor. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, že americký súkromný sektor vytvoril v apríli len 175.000 nových pracovných miest. Na porovnanie, v marci v tomto sektore vzniklo 255.000 nových pozícií, čo znamená revíziu smerom nadol po pôvodne uvádzanej marcovej hodnote 263.000 nových pracovných miest.Prieskum ADP však nezahrňuje údaje z verejného sektora. Trhy preto čakajú na správu amerického ministerstva práce o vývoji na celom pracovnom trhu. Tieto údaje by ministerstvo malo zverejniť v piatok 5. mája.Ekonómovia očakávajú, že ministerstvo oznámi vytvorenie 185.000 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti by sa zároveň mala mierne zvýšiť na 4,6 % zo 4,5-% úrovne v marci.