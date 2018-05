Súkromný sektor v USA vytvoril v apríli vyše 200.000 miest

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. mája (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v apríli menej nových pracovných miest než v predchádzajúcom mesiaci, v porovnaní s odhadmi analytikov boli však aprílové výsledky o niečo lepšie.Ako v stredu uviedol inštitút ADP, v americkom súkromnom sektore vzniklo v apríli celkovo 204.000 nových pracovných miest. Aj keď oproti marcovým 228.000 novým pracovným pozíciám (údaj bol revidovaný smerom nadol z 241.000) to znamená pokles, stále to signalizuje pokračovanie pozitívneho vývoja amerického trhu práce a ekonomiky.Aprílový výsledok znamená, že už šiesty mesiac po sebe vzniklo v súkromnom sektore USA minimálne 200.000 nových pracovných miest. Navyše, ekonómovia počítali s vytvorením práve len okolo 200.000 nových pracovných pozícií.Trhy teraz čakajú na kľúčové informácie amerického ministerstva práce o celkovom vývoji na pracovnom trhu USA za mesiac apríl. Tie ministerstvo zverejní v piatok 4. mája.Ekonómovia očakávajú, že ministerstvo oznámi vytvorenie okolo 190.000 až 198.000 nových pracovných miest v americkej ekonomike. Na rozdiel od ADP údaje ministerstva zahrňujú okrem súkromného aj verejný sektor. Navyše, oznámi aj vývoj v oblasti nezamestnanosti. Tá by podľa ekonómov mala za apríl klesnúť na 4 % z marcovej hodnoty 4,1 %.