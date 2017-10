Sulík: Minister financií predložil rozpočet, na ktorý nemôže byť hrdý

Na snímke predseda SaS a slovenský europoslanec Richard Sulík Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. októbra (TASR) - Vláda predložila návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý je vyšší ako pôvodne plánovaný. Vládny kabinet si neplní ani svoje strednodobé ciele. Presvedčená je o tom opozičná strana SaS.skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii líder SaS Richard Sulík.Podľa neho tak nízke úročenie dlhu nie je zásluhou súčasnej vlády.upozornil Sulík.Podľa poslanca Eugena Jurzycu si vláda strednodobo neplní svoje sľubyuviedol Jurzyca. Tým, že vláda nevyrovnáva rozpočet verejných financií, tak podľa Jurzycu pokračuje naďalej v plytvaní.tvrdí Jurzyca.Za negatívne považuje nevyčíslenie vplyvov zavedenia 13. a 14. platov bez odvodov, ako aj oslobodenie dohôd dôchodcov do 200 eur od odvodov.podotkol Jurzyca. Za negatívne považuje aj nárast počtu zamestnancov verejnej správy.SaS vidí aj medzery vo výbere daní. Poslanec Jozef Rajtár upozornil na rastúcu medzeru vo výbere dane z pridanej hodnoty.upozornil Rajtár.Ministerstvo financií (MF) SR však za kľúčové považuje to, že deficit sa znižuje a do roku 2020 bude dosiahnuté vyrovnané hospodárenie.priblížila hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová.