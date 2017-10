Sulík: Niektorí kandidáti na šéfov krajov nefinancujú kampaň čisto

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ľudia by sa mali zaujímať o to, akým spôsobom financujú volebnú kampaň kandidáti na predsedov samosprávnych krajov, ktorým chcú dať hlas. Odporučil im to na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente predseda SaS Richard Sulík. Upozorňuje na niektorých kandidátov, pri ktorých môžu byť podľa neho podozrenia o financovaní.Ako príklad uviedol kandidátov na predsedov Bratislavského kraja Rudolfa Kusého a Pavla Freša či kandidáta na šéfa Trenčianskeho kraja Štefana Škultétyho. Šéf SaS varuje, že zamôžu byť oligarchovia, ktorí si svoju podporu budú chcieť neskôr vybrať. Neverí kandidátom, ktorí hovoria, že celý svoj majetok dávajú do volebnej kampane.Kusý podľa Sulíka tvrdí, že míňa vlastné úspory. Šéf liberálov sa pýta, kto založí vlastný byt, okrem Radoslava Procházku, aby dal peniaze do kampane s neistým výsledkom,Kusý je navyše podľa Sulíka spoločníkom vo firme, ktorá má dlhyzamýšľa sa Sulík.Upozorňuje aj na Freša a jeho transparentný účet, kde majú byť všetky príjmy aj výdavky na kampaň.opísal Sulík.Problematická je podľa Sulíka aj Škultétyho kampaň.povedal Sulík. Je podľa neho smiešne, keď sa kandidát postaví a povie, že všetko, čo vlastní, dáva do kampane.doplnil Sulík, ktorý vyzdvihol financovanie kampane kandidátov SaS.uzavrel.Kandidáti na predsedov samosprávnych krajov môžu minúť na predvolebnú kampaň najviac 250.000 eur. Ak kampaň vedie politická strana alebo hnutie, tie môžu minúť maximálne 500.000 eur. Kampaň môže viesť aj tretia strana, ktorá musí byť zapísaná v Zozname tretích strán. Použiť môže najviac 25.000 eur. Limity definuje zákon o volebnej kampani. Za jeho porušenie hrozia tisícové pokuty.