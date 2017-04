Sulík: Nízky deficit je výsledkom žmýkania tých, ktorí tvoria hodnoty

Predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) – Súčasný nízky deficit verejných financií nie je výsledkom efektívnych ekonomických opatrení a dobrého vládnutia, ale toho, že minister financií "vyžmýkal tých, ktorí tvoria hodnoty". V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to dnes uviedol líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.Europoslanec vyhlásil, že za znižovaním deficitu je zavedenie nových i zvyšovanie už existujúcich daní a odvodov. Spomenul poistný odvod, registračnú daň či zrušenie stropu pri zdravotných odvodoch.upozornil Sulík. K znižovaniu štátneho dlhu prispievajú podľa neho i opatrenia Európskej centrálnej banky (ECB) pri vykupovaní dlhopisov a nulového úročenia. Sulík označil tento postup ECB za zničujúci a upozornil, že v súčasnosti síce prináša pozitíva, no z dlhodobejšieho hľadiska je to pre ekonomiku nebezpečný jav.Líder liberálov priznal, že Slovensko môže dospieť k vyrovnanému rozpočtu, no neverí, že sa to podarí v roku 2019.povedal Sulík.Kritizoval i avizované zmeny v Zákonníku práce, vidí za nimi zaviazanie zamestnávateľov k vyšším výdavkom.uviedol. Priznal, že v rámci avizovaných zmien má jeho sympatie príplatok za prácu v nedeľu.povedal. SaS by podľa jeho slov bola ochotná toto opatrenie v parlamente podporiť, otázkou však je, či bude možné za to hlasovať samostatne a nie iba v rámci balíka opatrení, s ktorými SaS nesúhlasí.Sulík sa tiež vyjadril ku kauze otvárania listov poslancom Národnej rady (NR) SR. Deklaroval, že je to jednoznačný dôvod na odvolávanie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Začudoval sa v tejto súvislosti nad postojom Roberta Fica (Smer-SD), ktorý avizoval, že Smer-SD nepodporí odvolávanie v pléne NR SR.uviedol Sulík.V krátkosti zhodnotil aj vývoj prezidentských volieb vo Francúzsku. Postupujúci kandidáti nie sú pre neho prekvapením, verí, že centrista Emmanuel Macron bude víťazom aj v druhom kole.upozornil Sulík. Ak by sa aj kandidátke Národného frontu podarilo dostať sa do Elyzejského paláca, nemyslí si, že by to automaticky znamenalo frexit.uviedol Sulík.