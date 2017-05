SULÍK: Parlament pod vedením A. Danka dosiahol nové dno

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 10. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR pod vedením Andreja Danka (SNS) dosiahla nové dno. Vyhlásil to dnes líder SaS a europoslanec Richard Sulík s tým, že je z Dankovho výkonu funkcie sklamaný.," povedal Sulík na dnešnej tlačovej konferencii s dôvetkom, že nikdy predtým si predseda NR SR nedovolil v priamom rozpore s ústavou vydať pokyn zamestnancom, aby otvárali a posudzovali vhodnosť pošty pre poslancov.odporučil.Šéfovi parlamentu Sulík oznámil, že pravidlá existujú a platia aj pre neho. "apeloval.Nové usmernenie Guspana k listom nazval Sulík výsmechom. "vyhlásil šéf liberálov.Richard Sulík je presvedčený, že Danko aj Guspan prekročili svoje právomoci a upreli poslancom základné práva.uzavrel Sulík a Dankovi odporučil sa zamyslieť, či na funkciu predsedu parlamentu ozaj dorástol.Danko minulý týždeň verejne prehlásil, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal. Ak by mu boli obvinenia opozície dokázané, z funkcie odíde sám. "" odkázal a odmietol, že by nariadil a vedel o opatreniach a postupoch pri narábaní s listovými zásielkami. Znova som veľa vecí za tento týždeň v politike pochopil," vyhlásil Danko s tým, že porozumel aj hlavnej postave románu Franza Kafku Proces.zdôraznil.Danko uistil, že hneď ako sa dozvedel o výhradách časti opozície k spôsobu narábania so zásielkami, okamžite sa s problematikou začal oboznamovať." podčiarkol.