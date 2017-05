Sulík sa nebráni rastu minimálnej mzdy, ale nech je to v rozumnom rozpätí

Sektorová minimálna mzda

Sulík hovorí socialistickom inžinierstve

BRATISLAVA 7. mája – Koaliční partneri tak ako pri programovom vyhlásení vlády, tak aj teraz po predstavení sociálnych opatrení, budú hľadať kompromisy, uviedol v diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Ivan Švejna (Most-Híd).Odmietol, že by postupné predstavenie návrhov jednotlivými koaličných bolo improvizáciou. Druhý štátny tajomník tohto rezortu Braňo Ondruš (Smer-SD) vyjadril presvedčenie, že sa prijmú rozumné racionálne opatrenia a peniaze nezostanú niekde na ceste, ale dostanú sa do vreciek ľudí.V súvislosti s návrhom na zvyšovanie minimálnej mzdy Švejna uviedol, že je tu skôr otázka, či neotvoriť tému sektorovej minimálnej mzdy, napríklad pre poľnohospodárov či hoteliérov.Sociálni partneri sa posledné roky nedohodli na výške minimálnej mzdy a potom o nej administratívne rozhodovala vláda. „Pokiaľ minimálna mzda nenarúša trh práce, nie je to až taká dôležitá kategória, je to politická kategória," uviedol Švejna.Ondruš ďalej v diskusnej relácii upozornil, že ak budeme zvyšovať príjmy pracujúcich ľudí, znamená to aj navýšenie prostriedkov pre rozpočty samospráv, keďže 100 percent dane z príjmu ide práve samosprávam.Líder SaS Richard Sulík upozornil, že sú krajiny, kde štátom nie je nariadená minimálna mzda.Zdôraznil, že on sa nebráni rastu minimálnej mzdy, ale nech je to v rozumnom rozpätí. Vy ju chcete zvýšiť o 15 percent, uviedol na margo avizovaného návrhu.Sulík upozornil na to, že na minimálnu mzdu sú naviazané aj ďalšie veci, napríklad platy zdravotných sestier, a tak jej radikálnym zvýšením sa urobia ešte väčšie dlhy v zdravotníctve.„Systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia je správna cesta, a nie socialistické inžinierstvo. Ak chcete pomáhať ľuďom, znížte im dane. Vy ale chcete zaviazať podnikateľov,“ uviedol líder opozičných liberálov.