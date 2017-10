Sulík: SaS je sebavedomá, dokáže byť jedinou alternatívou za R. Fica

Na snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. októbra (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je jediným subjektom, ktorý dokáže byť alternatívou za premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Povedal to predseda SaS Richard Sulík v diskusnej relácii TA3 V politike.Sulík verí, že najsilnejšia opozičná strana dokáže prevziať moc za Slovensko, hoci priznáva, že ani ona nie je bez chyby, no dokáže prijať a počúvať kritiku na svoju adresu. SaS je podľa neho sebavedomá strana.Zopakoval, že strana by nevládla so Smerom-SD a ĽSNS." zdôraznil Sulík. Svoje niektoré vyjadrenia nepovažuje za radikálne.uviedol na margo riešenia rómskej problematiky. Stále je za bezplatné sterilizácie, pôjde podľa neho o dobrovoľnú vec. Problémom je podľa neho chudoba, nevyriešia ju peniaze, ale vzdelanie, myslí si.Predseda SaS sa vyjadril aj k inštitútu účinnej ľútosti a je za jeho zachovanie. Prezident SR Andrej Kiska by sa mal podľa neho za medializované nejasnosti okolo financovania jeho predvolebnej kampane ospravedlniť. Vec podľa neho nevysvetlil dostatočne. Únik dokumentov priamo zo štátnej správy, ktorému Kiska čelí, však podľa neho nie je normálny.Európsku úniu považuje šéf SaS za výnimočný projekt, je však za jej reformovanie. Chce si počkať na to, čo presne bude pre krajiny znamenať, keď budú v jadre EÚ.uviedol. Voľby v Nemecku by Sulík nenazval víťazstvom Angely Merkelovej, pretože podľa neho "historicky veľa stratila". V otázke migrantov Sulík poukazuje na to, že o tom, kto bude na Slovensku žiť, majú rozhodovať našinci.