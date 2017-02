SULÍK: SaS nemala hlasovať za protiextrémistickú novelu, bola to chyba

Richard Sulík Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel/Štrasburg/Bratislava 17. februára (TASR) - Predseda SaS a europoslanec Richard Sulík považuje za chybu, že poslanci SaS vlani v parlamente zahlasovali za protiextrémistickú novelu zákona ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Novelu označil za zbytočnú a so straníkmi sa pokúsil o nápravu chybného hlasovania podpisom podania na Ústavný súd.uviedol pre TASR Sulík.Straníckych kolegov obhajoval tým, že o novele sa málo verejne diskutovalo a niekedy je podľa neho ťažké v krátkom čase novú legislatívu posúdiť. Samotný zámer novely zakročiť proti extrémizmu víta, ale zákonom by postihoval len hraničné prípady, v ktorých ide priamo o nabádanie na násilie.vysvetlil predseda SaS.Hlasovanie, ktoré Sulík spätne označil za chybné, SaS podľa neho odčinila tým, že sa jej poslanci podpísali pod podanie na Ústavný sud, ktorý má preskúmať ústavnosť novej legislatívy. Podanie podpísali aj poslanci strán OĽaNO-NOVA a Sme rodina. Novela napriek tomu vstúpila 1. januára 2017 do platnosti.Žitňanská tvrdí, že vyšetrovatelia museli do prijatia novely extrémistické činy klasifikovať ako priestupky, lebo bolo ťažké preukázať páchateľov úmysel. Navyše tresty, ktoré páchatelia extrémistických prejavov dostávali, neboli pre nich nijako odstrašujúce, čím sa strácal preventívny účinok typický pre trestné právo.Kritici namietajú, že zákon rozširuje trestný čin podnecovania násilia a hanobenia napríklad aj o politické presvedčenie a. To považujú za veľmi nejasnú formuláciu, ktorá umožňuje príliš voľné uplatnenie a trestanie politických oponentov.Kým doteraz zákon zakazoval, novela po novom zakazuje, alebo ak. Tým sa rozšíril okruh ľudí, ktorých je možné na základe novely stíhať za extrémizmus.