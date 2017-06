SULÍK: Slová premiéra o potrebe byť v jadre EÚ sú pre SR nebezpečné

Predseda SaS Richard Sulík, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. júna (TASR) – Slovensko by sa nemalo za každú cenu usilovať dostať do takzvanej kategórie A krajín Európskej únie, členstvo v takomto jadre únie totiž nemusí byť pre krajinu výhodné. Uviedol to dnes predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík, ktorý tak reagoval na minulotýždňové výroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že krajina chce patriť k jadru EÚ.Sulík na tlačovej konferencii v sídle strany povedal, že Robert Fico sa silou-mocou ženie do kategórie A, pritom jasne nepovedal, čo to znamená byť v takejto prvej lige a čo krajina bude musieť pre to urobiť alebo, naopak, nebude smieť urobiť.vyhlásil.Líder druhej najsilnejšej politickej strany, naopak, upozornil na návrh reformy EÚ, ktorý jeho strana nedávno predstavila. Konkrétne predstavy strany SaS o postavení Slovenska a fungovaní v EÚ nie sú podľa neho o nič menej európske, avšak oveľa funkčnejšie.Takzvanú prvú ligu európskych krajín Sulík považuje za „veľmi pochybnú“.upozornil.Slovensko podľa šéfa liberálov môže stratiť veľké komparatívne výhody. Je totiž presvedčený, že podmienkou členstva v kategórii A bude harmonizácia daní, ktoré sú na Slovensku nízke. Poukázal tiež na to, že Slovensko vychádza v porovnaní so štátmi kategórie A od roku 2000 priaznivejšie v kumulatívnom raste HDP, vo vývoji verejného dlhu, v priamych daniach či v riziku terorizmu.Zvýšiť sa však na Slovensku môže podľa Sulíka aj hrozba terorizmu, ktorú v súčasnosti považuje za nulovú.“ vyhlásil.Premiér v piatok (2.6.) po rokovaní Rady solidarity a rozvoja uviedol, že eurozóna by sa mala ešte viac zomknúť a Slovensko chce patriť k jej jadru.priblížil.Užšia integrácia bude podľa neho znamenať aj veľmi citlivé rozhodnutia, napríklad v sociálnej či daňovej oblasti. Podľa Fica