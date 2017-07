Sulík vysvetlil, prečo SaS vedie komunikáciu na sociálnej sieti Facebook aj v maďarskom jazyku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) - Aj občania maďarskej národnosti zdieľajú problémy, ktoré trápia ľudí na Slovensku.Myslí si to líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, ktorý to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA. Povedal to na margo toho, že SaS vedie komunikáciu na sociálnej sieti Facebook nielen v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku."Chceme oslovovať aj občanov maďarskej národnosti. Lebo zdieľajú množstvo problémov s občanmi slovenskej národnosti. Myslíme si, že im dobre rozumieme a vieme ponúknuť solídne poctivé riešenia konkrétnych problémov. Bola by preto škoda im o tom nehovoriť," povedal Sulík. Podľa neho, ak je riešenie dobré pre občanov slovenskej národnosti, tak je dobré aj pre ostatných. "Napríklad odvodový bonus, riešenie rómskej problematiky či reforma školstva," uviedol.Zároveň dodal, že dôvodom komunikácie v maďarskom jazyku je, že práve ten je najpoužívanejší v spomedzi cudzích jazykov na Slovensku. O iných jazykoch zatiaľ SaS podľa neho neuvažuje.