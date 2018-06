Summit Donalda Trumpa s Kim Čong-unom otvorí novú éru vzťahov USA-KĽDR

Na archívnej snímke Kim Čong-un a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 11. júna (TASR) - Utorkový historický summit prezidenta Spojených štátov amerických (USA) a vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) v Singapure je zameraný na dosiahnutie dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za zmiernenie diplomatických a ekonomických sankcií uvalených na Pchjongjang.Pôjde o vôbec prvé priame rokovanie úradujúceho amerického prezidenta a severokórejského vodcu. Napäté vzťahy medzi USA a KĽDR trvajú od vypuknutia kórejskej vojny v roku 1950. Obe krajiny sú technicky stále vo vojnovom stave po tom, ako sa kórejská vojna skončila pred vyše šiestimi desaťročiami len prímerím.Obe strany budú hovoriť o nastolení nových vzájomných vzťahov, ako aj oa ďalších otázkach spoločného záujmu, píše severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.Summit by sa mal začať podaním ruky v utorok o 09.00 h miestneho času (03.00 h SELČ), americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un by mali následne rokovať sami v prítomnosti tlmočníkov. Prvá časť rozhovorov by mohla trvať dve hodiny.Súčasťou celodenného summitu má byť i pracovný obed a väčšie stretnutie sa účasti poradcov oboch lídrov. Na americkej strane sa k Trumpovi pridá americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, personálny šéf Bieleho domu John Kelly, poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton a americký veľvyslanec na Filipínach Sung Kim, ale aj malý počet ďalších predstaviteľov. Kima na summite v Singapure sprevádzajú ministri zahraničných vecí a obrany, ako aj jeho sestra Kim Jo-džong.Kim i Trump pricestovali do Singapuru ešte v nedeľu. Obaja absolvovali nezávisle od seba prijatie u singapurského premiéra Lee Hsien Loonga.Pondelok sa niesol v znamení posledných prípravných rozhovorov zástupcov oboch delegácií pred samotným summitom Trumpa s Kimom, ktoré podľa vyjadrenia Bieleho domuOchotu ukončiť jadrový program svojej krajiny severokórejský vodca Kim vyjadril 27. apríla na rovnako prelomovom summite s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v dedine Pchanmundžom nachádzajúcej sa v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami. Lídri sa na tomto stretnutí dohodli na zastavení všetkýchmedzi oboma stranami v snahe oficiálne ukončiť kórejskú vojnu z rokov 1950-1953 a predložiť mierovú zmluvu.Koniec raketových skúšok a zastavenie svojho jadrového programu Severná Kórea oznámila 11. mája.