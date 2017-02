Summit EÚ na Malte sa bude venovaťmigrácií a spolupráci s Líbyou

Maltský premiér Joseph Muscat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. februára (TASR) – Obmedzenie migračnej vlny z Afriky do Európy bude ťažiskovou témou neformálneho summitu lídrov členských štátov EÚ na Malte. Lídri budú diskutovať o tom, ako zlepšiť spoluprácu s líbyjskými úradmi na boj proti prevádzačom a záchranu životov migrantov plaviacich sa do Európy.Z predbežných záverov summitu vyplýva, že Únia považuje za kľúčové, aby líbyjská vláda národnej jednoty vedená Fájizom Sarrádžom čo najskôr získala kontrolu nad pozemnými a námornými hranicami. Líbyjskú vládu, ktorá nekontroluje celé územie štátu a zmieta sa nestabilite je EÚ pripravená naďalej podporovať.V otázke obmedzenie prílevu migrantov z Líbye je v záveroch uvedených niekoľko návrhov, ako to dosiahnuť. Podľa očakávaní je to najmä výcvik a podpora líbyjskej pobrežnej stráže a intenzívnejší boj proti prevádzačom. EÚ tiež navrhuje väčšie zapojenie medzinárodných organizácií do starostlivosti o migrantov priamo v Líbyi, ktorí sa hromadia na pobreží, a užšia spolupráca so štátmi, ktoré s Líbyou susedia.Únia sa obáva, že na jar z Líbye do Európy opäť začne prichádzať viac migrantov. Vlani sa ich priplavilo po tejto námornej trase rekordných 181.000, čo predstavuje 90 percent z celkového počtu migrantov prichádzajúcich z Afriky. Nezabránila tomu ani námorná misia EÚ Sophia a spolupráca s NATO. Podľa odhadov pokus dostať sa cez more na starý kontinent neprežilo 5.000 ľudí.Diplomatické zdroje z prostredia EÚ vo štvrtok potvrdili, že na rozdiel od východného Stredomoria z Líbye prúdia do Európy väčšinou ekonomickí migranti a úspešnosť žiadateľov o azyl je len 20 percent.Vo štvrtok po stretnutí s líbyjským premiérom Sarrádžom predseda Európskej rady Donald Tusk povedal, že masová migrácia z Afriky do Európy je neudržateľná pre EÚ aj pre Líbyu. Tusk vyhlásil, že Únii sa už podarilo zastaviť migračnú vlnu z Ázie a zatvoriť balkánsku trasu a teraz je na rade južné Stredomorie.Deň predtým Sarrádž rokoval s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Vyhlásil, že lode Aliancie alebo EÚ by mohli dostať povolenie zasahovať aj v líbyjských národných vodách spolu s líbyjskými loďami, ak NATO a EÚ pomôžu Tripolisu s modernizáciou flotily.Líbyi a migrácii bude venovaná doobedňajšia časť summitu Európskej rady v maltskej Vallette. Na pracovnom obede budú lídri 28 členských štátov diskutovať o aktuálnom medzinárodnom dianí, v kuloároch v tejto súvislosti zaznieva meno prezidenta USA Donalda Trumpa.Poobedná časť summitu o pripravovanej marcovej oslave 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv bude už bez účasti britskej premiérky Theresy Mayovej. Hlavy štátov a vlád sa zamerajú na rozpravu o budúcnosti EÚ po odchode Spojeného kráľovstva zo spoločenstva. Slovensko bude na summite zastupovať predseda vlády SR Robert Fico.