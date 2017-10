Summit EÚ: Tajani sľúbil medzinárodné vyšetrovanie vraždy novinárky

Na snímke vrak auta poprednej maltskej blogerky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktoré vybuchlo v pondelok 16. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. októbra (TASR) - Politickí lídri členských krajín EÚ v rámci prebiehajúceho summitu v Bruseli vyzvali Maltu, aby dôsledne a s medzinárodnou podporou vyšetrila násilnú smrť investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej.Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani, ktorý tradičným predslovom vo štvrtok otvoril zasadnutie Európskej rady (summit), počas stretnutia s novinármi uviedol, že zákonodarný zbor EÚ bude na budúci týždeň v utorok (24.10.) počas plenárnej schôdze v Štrasburgu diskutovať o slobode prejavu na Malte. Dôvodom je pondelňajší tragický incident, keď známa maltská novinárka, spájaná s odhaľovaním korupčných káuz v krajine, zahynula pri výbuchu nálože nastraženej vo svojom aute.Tajani v tejto súvislosti vyzval na začatie medzinárodného vyšetrovaniaa upozornil, že lídri EÚ podporujú jeho návrh. Podľa agentúry Reuters najväčšími prívržencami medzinárodného vyšetrovania sú nemecká kancelárka Angela Merkelová, ale aj lídri Francúzska, Portugalska a Španielska.Maltský premiér Joseph Muscat, ktorý sám bol terčom kritických článkov zavraždenej novinárky, už požiadal o pomoc zahraničných vyšetrovateľov a spresnil, že do vyšetrovania sa zapojili agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a holandských bezpečnostných síl. K nim by sa mali pripojiť aj špecialisti zo Scotland Yardu, britskej justičnej polície.Muscat po príchode na summit v Bruseli prízvukoval, že nevynechá žiaden spôsob, akým by sa tento prípad mohol vyšetriť. Maltský premiér mal súdny spor so zavraždenou novinárkou, ktorá ho obvinila, a aj jeho manželku, zo spáchania nezákonných činov. Zároveň odmietol výzvu na odstúpenie zo svojej funkcie a kritiku, ktorú mu adresovali traja synovia zabitej maltskej novinárky.Caruanová Galiziová odhalila, že spoločnosť Egrant Inc., ktorej meno je uvedené v tzv. panamských dokumentoch (Panama Papers), je vo vlastníctve premiérovej manželky Michelle Muscatovej. Tá mala dostať peniaze od dcéry azerbajdžanského prezidenta prostredníctvom právnickej spoločnosti Mossack Fonseca,škandálu s daňovými únikmi a tajnými kontami politikov známeho ako Panama Papers.