SUMMIT G20: Tusk vyzval lídrov na spoločný boj proti pašerákom ľudí

Na summite G20 v Hamburgu sa 7. júla 2017 stretli aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker (vľavo), nemecká kancelárka Angela Merkelová a predseda Európskej rady Donald Tusk (dole). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Hamburg 7. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk dnes na summite G20 v Hamburgu odsúdilniektorých členov skupiny ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta v boji proti pašovaniu migrantov, avšak nekonkretizoval, o ktoré krajiny ide.citovala agentúra Belga Tuskove slová na tlačovej konferencii na summite G20.Tusk spresnil, že ide najmä o migračnú trasu cez Líbyu do Európy, ktorá vyvíja nesmierny tlak na Taliansko a na celú Európu.dodal Tusk. Sankcie by mali podobu zmrazenia aktív a zákazu vycestovania pre ľudí a skupiny zapojené do pašovania migrantov.Podľa Tuska je toto minimum, čo môžu krajiny G20 a medzinárodné spoločenstvo urobiť na globálnej úrovni, no nevedia sa zhodnúť ani na ňom.konštatoval Tusk. EÚ sa musí snažiť presvedčiť svojich partnerov, aby boli viac aktívni a viac pozitívni v tomto smere, zároveň menej cynickí a odhodlanejší pre spoluprácu v spoločnom boji proti pašerákom ľudí v Líbyi.