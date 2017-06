Summit G20 v Hamburgu: Zverejnili, kde bude platiť zákaz protestov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 9. júna (TASR) - Polícia v severonemeckom Hamburgu zakázala dnes v značnej časti mesta povolené i nepovolené demonštrácie v období, keď bude prístavná metropola severu Nemecka dejiskom summitu krajín G20. Zóna, pre ktorú platí zákaz v čase od 7. júla šiestej hodiny rannej do 8. júla 17.00 hod, má rozlohu 38 kilometrov štvorcových a siaha od Ulice Willyho Brandta na juhu Hamburgu až po tamojšie letisko na severe mesta. Informácie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).Ak by sa niekto predsa len pokúsil o narušenie zákazu demonštrácií a zhromažďovania sa v danej zóne v danom čase, bude to vnímané ako neprípustné konanie, pričom polícia neodkladne voči podujatiu zakročí, uviedol dnes senátor mesta pre vnútro Andy Grote.Pre okolie prístavu bude platiť zákaz demonštrácií 7. júla v čase od 16.00 hod do 24.00 hod, pretože účastníci vrcholnej schôdzky navštívia 7. júla večer koncert v priestoroch novej Labskej filharmónie.Kompetentným sa však medzičasom podarilo s takmer všetkými organizátormi viac ako 25 ohlásených demonštrácií dohodnúť na ich dejiskách, respektíve trasách.Kemp v Mestskom parku, ktorý pripravovali odporcovia G20, však vedenie Hamburgu nechce pripustiť a proti štvrtkovému rozhodnutiu prvostupňového správneho súdu o odmietnutí zákazu sa odvolá na Vrchný správny súd, informoval Grote. Spomínaný park sa, mimochodom, nachádza v zóne, pre ktorú dnes polícia vyhlásila zákaz.Aj keď sa v Európe už dlhší čas hovorí o zvýšenej hrozbe teroristických útokov, zodpovední v Hamburgu zatiaľ nepripúšťajú, že by pre ich mesto v čase summitu platilo väčšie riziko útoku ako obvykle. Napriek tomu sa bezpečnostné zložky adekvátne pripravujú nielen na zvládnutie pobytu aktérov schôdzky na území mesta, ale aj na zabezpečenie nerušeného priebehu rokovaní, verejného poriadku i bezpečnosti občanov.