Summit o zjednotení Cypru sa uskutoční v marci, tvrdí OSN

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 1. februára (TASR) - Lídri cyperských Grékov a Turkov vyzvali dnes OSN, aby zorganizovala v marci summit, ktorý by nadviazal na doterajšie rokovania o zjednotení Cypru. Povedal to dnes osobitný vyslanec OSN pre Cyprus Espen Barth Eide, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ.Nórsky diplomat sa v Nikózii stretol so severocyperským prezidentom Mustafom Akincim a jeho gréckym náprotivkom Nikosom Anastasiadisom, s ktorými rokoval o novom kole rokovaní za účasti zástupcov trojice tzv. ručiteľských štátov: Británie, Turecka a Grécka.Zatiaľ posledné kolo rokovaní o zjednotení Cypru sa skončilo v januári bez jednoznačného výsledku.Cyprus je rozdelený na etnickom základe od invázie Turecka v roku 1974, ktorou Ankara reagovala na hrozbu pripojenia ostrova ku Grécku. Cyperskí Turci vyhlásili na severe ostrova v roku 1983 nezávislý štát, uznáva ho však iba Turecko, ktoré tam má umiestnených 35.000 vojakov.