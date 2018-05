Summit Trumpa a Kima sa uskutoční v Singapure

Na archívnej snímke Donald Trump a Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. mája (TASR) - Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una sa uskutoční v Singapure. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica CNN, citujúc dva zdroje oboznámené s týmito plánmi. Pôjde o vôbec prvé stretnutie úradujúceho šéfa Bieleho domu s najvyšším predstaviteľom KĽDR.Príslušní pracovníci administratívy dostali inštrukcie, aby pokračovali v príprave summitu v tomto juhoázijskom mestskom štáte. Konečné rozhodnutie je na Trumpovi, ktorý v stredu vyhlásil, že termín a lokalitu summitu oznámi do troch dní. Trump však vylúčil, že by sa stretnutie s Kimom mohlo konať v demilitarizovanej zóne (DMZ) ležiacej medzi oboma Kóreami.Jedinými dvoma lokalitami, ktoré americký prezident verejne zmienil, boli práve DMZ a Singapur. Mestský štát preferujú americkí činitelia pre jeho neutralitu a infraštruktúru.povedal bývalý pracovník amerického rezortu diplomacie Mintaro Oba.Severokórejské médiá v stredu citovali Kima, ktorý uviedol, že schôdzka s Trumpom budeSpráva prišla v rovnakom čase, ako Pchjongjang prepustil troch amerických väzňov, ktorí sa vo štvrtok vrátili do vlasti, kde ich privítal Trump, viceprezident Mike Pence a šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. Severokórejský vodca vyhlásil, že väzňov prepustil po, ktorý predložil Trump.vyhlásil Trump, ktorého cituje denník The Guardian. Prepusteniu trojice mužov predchádzala Pompeova stredajšia jednodňová návšteva KĽDR, v rámci ktorej sa stretol s Kim Čong-unom.Trump označil mužov za rukojemníkov, zatiaľ čo americká vláda ich popísala ako obete politických intríg. Muži, z ktorých všetci sú kórejského pôvodu, boli v KĽDR obvinení z protištátnych aktivít. Dvoch tam zatkli pred približne rokom, jedného v roku 2015. Pred Pompeovým príchodom ich premiestnili z pracovného tábora do hotela v Pchjongjangu.