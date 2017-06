Summitu EÚ dominoval brexit

Zľava predseda Európskej rady Donald Tusk, maltský premiér Joseph Muscat a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. júna (TASR) - Zhodu na predĺžení sankcií voči Rusku, záväzok napĺňať parížsku klimatickú dohodu a schválenie kritérií upravujúcich premiestňovanie agentúr EÚ dnes označil za dôležité rozhodnutia summitu predseda Európskej rady Donald Tusk. Návrh britskej premiérky Theresy Mayovej na ochranu práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve podľa neho nesplnil očakávania EÚ. Lídri sa dnes zhodli aj na opatreniach na obmedzenie prílevu migrantov z Afriky." povedal na margo dvojdňového summitu lídrov EÚ, ktorý sa dnes skončil v Bruseli.Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok predstavila návrh na ochranu práv občanov EÚ po odchode Spojeného kráľovstva zo spoločenstva. Podľa Tuska jej návrh ale nesplnil očakávania ostatných členských štátov.V súvislosti s migráciou lídri sa zhodli na nutnosti dôkladne chrániť vonkajšie hranice EÚ s cieľom zastaviť nelegálnu migráciu a posilňovať kapacity európskej pobrežnej a pohraničnej stráže.uviedol predseda Európskej rady.V súvislosti so stredomorskou migračnou trasou z Afriky do Únie sa lídri uzniesli na potrebe užšie spolupracovať s Líbyou africkými štátmi, ktoré sú zdrojom migrantov. V záveroch summitu sa píše, že touto cestou do Európy prúdia "prevažne ekonomickí migranti".Zároveň vyzvali na pokrok v návratovej politike, teda vo vracaní neúspešných žiadateľov o azyl a ekonomických migrantov od ich domovských štátov.Otvorená zostala otázka reformy azylového systému Únie. V záveroch summitu sa uvádza, že "reforma systému musí byť vyváženou kombináciou medzi zodpovednosťou a solidaritou a (systém) musí byť funkčný aj v prípade ďalších kríz". Lídri sa obrátili na eurokomisiu so žiadosťou, aby hľadala cestu, ako odľahčiť členské štáty na okraji Únie s najväčším počtom migrantov.V súčasnosti sa podľa diplomatických zdrojov diskutuje o možnosti rozdelenia reformy celého azylového systému na dve časti: na tie otázky, na ktorých sa štáty dokážu v súčasnosti zhodnúť a na sporné kvóty na prerozdeľovanie migrantov, ktoré by sa riešili až v druhej fáze.Predseda eurokomisie Jean Claude Juncker v súvislosti s kvótami povedal, že "Európski lídri sa vyjadrili za urýchlené schválenie systému ETIAS, ktorý je určený pre cestujúcich zo štátov bez vízovej povinnosti. To isté platí aj o systéme vstup/výstup (entry/exit) určenom na rýchlejšiu a dôkladnejšiu hraničnú kontrolu občanov tretích štátov prichádzajúcich do EÚ.Na summite sa dosiahla zhoda na kritériách upravujúcich presídlenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskej bankovej agentúry (EBA) po brexite zo Spojeného kráľovstva do iných členských štátov. Slovensko sa uchádza o presídlenie EMA na svoje územie.Tusk i Juncker zhodne skonštatovali, že ekonomická situácia Únie je dobrá, stúpa ekonomický rast aj nezamestnanosť. Pri prerokovaní týchto otázok sa na summite dnes zúčastnil aj predseda Európskej centrálnej banky Mario Draghi.Obaja najvyšší predstavitelia EÚ pochválili Maltu za dobré zvládnutie predsedníctva v Rade EÚ s konkrétnymi výsledkami. Od prvého júla na predsednícku stoličku zasadne Estónsko.