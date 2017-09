Summitu o Hodvábnej ceste sa v Hongkongu zúčastnil aj P. Kažimír

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Hongkong 11. septembra (TASR) - Investičné príležitosti súvisiace s realizáciou projektu tzv. Novej hodvábnej cesty, ako aj úloha Hongkongu ako finančného centra boli hlavnými témami druhého ročníka summitu Belt and Road, ktorého sa dnes zúčastnil aj minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD). Na tohtoročnom summite bolo spolu približne 40 rečníkov a 2400 účastníkov - vládnych predstaviteľov, investorov a finančných inštitúcií zo 48 krajín.Slovensko má ambíciu aktívne sa zapájať do rozhovorov a implementácie projektu Novej hodvábnej cesty (One Belt One Road). Cesta prechádza viac než 60 krajinami a očakáva prepojenie ekonomického potenciálu krajín nachádzajúcich sa na jej trase smerom do Európy. Cieľom je vytvoriť prepravné kanály, zvýšiť ich kapacitu a zároveň šetriť administratívne a tranzitné náklady.Slovenský minister financií sa spoločne so štátnou tajomníčkou MF SR Danou Meager v rámci pracovnej cesty stretli aj s ministrom financií Hongkongu Paulom Chanom. Spoločne hovorili predovšetkým o možnostiach výmeny informácií o slovenských daňových subjektoch s aktivitami v Hongkongu.zhodnotil Kažimír s tým, že v spolupráci nie sme limitovaní len samotným projektom Novej hodvábnej cesty.doplnil.Na stretnutí s ministrom obchodu a ekonomického rozvoja Hongkongu Edwardom Yau Tang-wahom hovorili zase o možnostiach prehlbovania ekonomickej spolupráce ako na vládnej úrovni, tak v oblasti podnikateľského sektora.