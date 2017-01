Super-G v Kitzbüheli vyhral domáci Mayer, Žampa skončil na 51. mieste

Na snímke domáci rakúsky lyžiar Matthias Mayer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Super G v Kitzbüheli - výsledky:



1. Matthias Mayer (Rak.) 1:11,25 min, 2. Christof Innerhofer (Tal.) +0,09 s, 3. Beat Feuz (Švaj.) +0,44, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,46, 5. Max Franz (Rak.) +0,59, 6. Dominik Paris (Tal.) +0,79, 7. Peter Fill (Tal.) +0,84, 8. Josef Ferstl (Nem.) +0,90, 9. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,92, 10. Alexis Pinturault (Fr.) +1,02, ... 50. Andreas ŽAMPA (SR) +3,52



priebežné poradie super G (4): 1. Jansrud 329 b, 2. Paris 192, 3. Kilde 189, 4. Mayer 167, 5. Franz 152, 6. Feuz 142, 7. Hannes Reichelt 123, 8. Innerhofer 119, 9. Erik Guay (Kan.) 115, 10. Ferstl 97



priebežné poradie SP (20): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 980 b, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 692, 3. Pinturault 655, 4. Jansrud 544, 5. Felix Neureuther (Nem.) 445, 6. Manfred Mölgg (Tal.) 428, 7. Kilde 373, 8. Mathieu Faivre (Fr.) 315, 9. Andre Myhrer (Švéd.) 277, 10. Franz 262, ... 85. Adam ŽAMPA (SR) 39, 107. Andreas ŽAMPA (SR) 19

Kitzbühel 20. januára (TASR) - Domáci lyžiar Matthias Mayer vyhral piatkový super-G v rakúskom stredisku Kitzbühel. Kopec zišiel za 1:11,25 min, druhý skončil s mankom deväť stotín sekundy Christoff Innerhofer z Talianska. Tretiu priečku obsadil Beat Feuz zo Švajčiarska so stratou 0,44 sekundy. Slovenský reprezentant Andreas Žampa, ktorý odštartoval ako predposledný s číslom 62, obsadil po diskvalifikácii domáceho Hannesa Reichelta nakoniec 50. miesto s mankom 3,52 s na víťaza.V úvode predviedol najlepšiu jazdu Feuz a do cieľa prišiel s vyše sekundovým náskokom pred Kanaďanom Erikom Guayom. Na priebežnej prvej priečke ho vystriedal až Innerhofer. Jeho čas 1:11,34 min odolal aj lídrovi celkového poradia disciplíny Kjetilovi Jansrudovi z Nórska. O deväť stotín sekundy ho prekonal až Mayer, ktorý išiel výborne najmä vrchnú časť trate a nakoniec sa tešil z triumfu. Domácemu jazdcovi šliapal na päty Švajčiar Carlo Janka, no jedna chyba v strednej časti trate ho nakoniec stále umiestnenie v Top 10.Pre dvadsaťšesťročného Mayera je to štvrté víťazstvo vo Svetovom pohári a prvé v prebiehajúcej sezóne. Predtým dvakrát triumfoval v zjazde a raz v super-G. Na konte má aj olympijské zlato v zjazde zo Soči 2014.Na čele disciplíny sa udržal Jansrud, ktorý vyhral všetky tri predchádzajúce super-G sezóny. Líder celkového poradia SP Marcel Hirscher obsadil v piatok až 24. miesto, no opäť zvýšili náskok na druhého Nóra Henrika Kristoffersena, ktorý stráca už 288 bodov.