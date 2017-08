Súper Merkelovej Schulz je stále presvedčený, že ju môže poraziť

Martin Schulz Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 13. augusta (TASR) - Hlavný vyzývateľ nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v nadchádzajúcich parlamentných voľbách Martin Schulz dnes vyhlásil, že je stále presvedčený, že môže kancelárku zosadiť aj napriek jej výraznému náskoku v prieskumoch verejnej mienky.Schulz, ktorý bol do januára predsedom Európskeho parlamentu (EP), povedal dnes pre nemeckú televíziu ZDF, že do volieb naplánovaných na 24. septembra zostáva ešte šesť týždňov kampane.Uviedol: "Najnovší prieskum, uskutočnený inštitútom Emnid pre nemecký denník Bild a zverejnený dnes, ukazuje, že Schulzova Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) si polepšila o jedno percento a dosiahla tak 24-percentnú podporu; pritom Merkelovej konzervatívny blok CDU-CSU si zachováva stálu podporu 38 percent. Možná odchýlka je plus alebo mínus 2,5 percenta.Sociálni demokrati (SPD) sú v súčasnosti menším koaličným partnerom vo vláde Merkelovej.