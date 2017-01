Súperom našich futsalistov v 7. skupine bude aj Francúzsko

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Výsledky F-skupiny predkola kvalifikácie ME 2018 vo futsale:



Litva - Andorra 5:1

Andorra - Francúzsko 0:5

Francúzsko - Litva 3:1



tabuľka:



1. Francúzsko 2 2 0 0 8:1 6*

2. Litva 2 1 0 1 6:4 3

3. Andorra 2 0 0 2 1:10 0



* - postup do hlavného kola kvalifikácie



Vilnius 30. januára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia spoznala meno tretieho súpera v hlavnom kole kvalifikácie ME 2018. Bude ním Francúzsko, ktoré sa stalo víťazom F-skupiny predkola eliminácie v konkurencii domácej Litvy a Andorry.Okremsi zverenci trénera Mariána Berkyho zmerajú na miniturnaji 7. skupiny v Turecku (3.-12. apríla) sily s domácim výberom a tiež s favorizovaným Ruskom. Na finálový turnaj ME do Slovinska priamo postúpia siedmi víťazi skupín. Sedem tímov z druhých miest a jeden najlepší z tretieho zabojujú o zvyšné štyri miestenky v baráži, reprezentácia organizátorskej krajiny má účasť automaticky istú.Slovenská reprezentácia v rámci prípravy na kvalifikáciu absolvovala počas uplynulého víkendu medzinárodný turnaj v chorvátskom Poreči, ktorého sa stala víťazom v konkurencii domáceho All Stars, Maďarska a Belgicka.