SuperStar 2018: Druhé finále plné sĺz. Súťaž opustili títo dvaja speváci

Smutné druhé finálové kolo. Sen o titule najlepšieho speváka v Česku a na Slovensku sa definitívne rozplynul pre Adélu Kvitovú a Bryana Gandolu. Obaja speváci súťaž opúšťali so slzami v očiach, pretože, ako sa zhodli, bola to pre nich skvelá skúsenosť.

Zároveň sme spoznali top šesticu spevákov aktuálneho ročníka SuperStar 2018. Do tretieho finále ste svojimi hlasmi posunuli Petra Borkovca, Anetu Horňákovú, Terezu Maškovú, Elišku Ruskovú, Jakuba Pružinského a Karmen Pál-Baláž.

Dychvyrážajúce vystúpenie Terezy Maškovej. Aj porota stratila reč

Finalistka SuperStar Tereza Mašková od kastingov speváckej šou dokazuje, že právom patrí medzi najlepších zo Slovenska a Česka. Mladé dievča spieva odmalička a dokonca vyhralo súťaž v ďalekom Los Angeles. Je neuveriteľne vyspievaná a ani porota jej nemá čo vytknúť.

Počas druhého finálového kola venovala pieseň Chandelier od speváčky Sia svojmu priateľovi. O to viac lásky vložila do svojho spevu a opäť zožala obrovský úspech.

Svedčia o tom aj slová poroty. "Priznám sa, že mi je trápne teraz, aby som hodnotil tvoj spev. Vôbec mi je trápne už pár kôl ťa hodnotiť, pretože ja ti to vlastne hovorím preto, lebo som za to zaplatený. Pri tvojom speve rozmýšľam už len nad takými vecami, že ako asi znieš v češtine," povedal Paľo Habera.

"Ten výkon je neuveriteľný. To, čo tu ty predvádzaš je exemplárne," povedal Ben Cristovao. Katka Knechtová to zhrnula do jednej vety: "Ja som sa z teba posr***!"

Foto: Tv Markíza