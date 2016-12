Superzima: Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno

Silvester na Lomnickom štíte. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty -5 až -8 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty -6 až -11 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty -6 až -10 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -9 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná 2 stupne C.

Vo výške 2000 m jasno. Najnižšia ranná teplota -9 a najvyššia denná -1 stupeň C.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - V sobotu bude jasno až polooblačno a miestami sa objaví hmla. Denné teploty sa budú v priemere pohybovať od -1 až do 4 stupňov C.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje, že ešte aj počas silvestrovského rána môžu teploty klesnúť na mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Mrznúť by malo až do soboty 9.00 h. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.Podrobnú predpoveď počasia nájdete na počasie Teraz.sk