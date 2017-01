Súprava Intercity narazila do vyvráteného stromu, nik sa nezranil

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nienburg 11. januára (TASR) - Vlaková súprava Intercity smerujúca z Norrdeichu na pobreží Severného mora do saského Lipska narazila dnes v okolí Nienburgu v úseku medzi Brémami a Hannoverom do vyvráteného stromu, ktorý spadol na elektrické vedenie.Obavy z možného vypuknutia požiaru sa, našťastie, nepotvrdili. Vzhľadom na nemožnosť posunu súpravy do najbližšej železničnej stanice však malé deti, skôr narodených pasažierov a batožinu cestujúcich prepravili na koľajových vozíkoch na asi 300 metrov vzdialené železničné priecestie, kam ostávajúci cestujúci prešli pešky. Na všetkých asi 200 ľudí z vlaku tam čakali už pristavené autobusy.Hasiči informovali, že väčšina pasažierov brala incident s humorom, ojedinelo sa však u niektorých z nich prejavila i frustrácia.Železničnú dopravu v úseku Nienburg-Hannover museli dočasne prerušiť a všetky diaľkové vlaky odkloniť. V popoludňajších hodinách sa dopravu podarilo obnoviť zatiaľ aspoň na jednej trati.