Surový sa vracia do Slovana, nastúpi už proti Magnitogorsku

Na snímke Tomáš Surový Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Surový sa vracia do Slovana Bratislava. S účastníkom KHL sa tesne pred vianočnými sviatkami dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny, ktorá ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve.Tréner Slovana Miloš Říha vyjadril svoj záujem o Surového už po utorňajšom súboji so Salavatom Julajev Ufa (4:1). Český kouč si od jeho príchodu sľubuje, že pomôže vystužiť zraneniami oslabený post centra. Ako vo štvrtok informovala oficiálna klubová webstránka, príchod bývalého kapitána "belasých" Slovana zahŕňa aj dohodu medzi bratislavským klubom a jeho doterajším zamestnávateľom HC '05 Banská Bystrica, na základe ktorej by sa skúsený útočník mal včas vrátiť do svojho materského tímu, aby mu pomohol v boji o majstrovský titul v Tipsport Lige. Tridsaťpäťročný univerzál, ktorý dokáže hrať v strede útoku i na krídle, by mal za Slovan nastúpiť už v piatkovom domácom súboji s Metallurgom Magnitogorsk.Surový strávil minulý ročník v drese Slovana s bilanciou 4 góly a 14 asistencií v 63 súbojoch vrátane play off. Káder "belasých" po sezóne opustil a zamieril do Banskej Bystrice, kde sa zaradil medzi opory mužstva. V 31 zápasoch nazbieral 38 bodov (15+23), čo ho vynieslo medzi najproduktívnejších hráčov Tipsport Ligy.píše sa na webe Slovana.Surový má na konte 116 reprezentačných štartov, v ktorých strelil 21 gólov. Z MS 2012 v Helsinkách si odniesol striebornú medailu. Na klubovej úrovni pôsobil aj v tíme NHL Pittsburgh Penguins, vo švédskych mužstvách Lulea HF, Linköping HC a Skelleftea AIK a v KHL obliekal dresy CSKA Moskva, Leva Praha či Dinama Minsk.