Suso chce zostať v AC Miláno

Futbal Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 27. decembra (TASR) - Španielsky futbalista Suso chce v AC Miláno zostať aj ďalšom období. Útočník talianskeho klubu verí, že na San Sire predĺži kontrakt, ale v budúcnosti by si rád obliekol dres Realu Madrid alebo FC Barcelona.Dvadsaťtriročný bývalý hráč Liverpoolu strávil minulú sezónu na hosťovaní v FC Janov. V prebiehajúcom ročníku sa vrátil do Milána a stal sa jedným z lídrov tímu Vincenza Montellu. Spoluhráč slovenského reprezentanta Juraja Kucku nastúpil vo všetkých sedemnástich zápasoch Serie A a strelil päť gólov.Minulý mesiac zažiaril v mestskom derby s Interom, keď strelil oba góly svojho tímu pri remíze 2:2. Susov aktuálny kontrakt s AC Miláno znie až do roku 2019, ale mladý Španiel už podľa portálu goal.com absolvoval stretnutie s viceprezidentom klubu Adrianom Gallianim ohľadne jeho budúcnosti. "" povedal Suso podľa goal.com.Suso verí, že si raz zahrá za niektorý z veľkých španielskych klubov - Real alebo Barcelonu. "" dodal Suso s tým, že jeho najbližší cieľ je získať titul s Milánom a dostať sa do reprezentačného A-tímu Španielska. "" dodal Suso.