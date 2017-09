Suso predĺžil zmluvu s AC Miláno do roku 2022

Hráči talianskeho AC Milano, ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 25. septembra (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu AC Miláno predĺžilo zmluvu s útočníkom Susom do 30. júna 2022. Španielsky zakončovateľ prišiel do AC v januári 2015 z Liverpoolu, ale klub ho poslal na hosťovanie do FC Janov. Do Milána sa vrátil pred sezónou 2016/17, patril ku kľúčovým hráčom trénera Vincenza Montellu a dočkal sa aj pozvánky do španielskej reprezentácie.Suso dal v minulej sezóne sedem gólov a pridal deväť asistencií. Na gól nahral aj v Talianskom superpohári proti Juventusu a potom aj premenil jedenástku v rozstrele. Dvadsaťtriročný útočník odštartoval dobre aj aktuálnu sezónu, v ktorej dal dva góly a na dva prihral. Informovala o tom agentúra AP.