Suspendovaná Johaugová sa verdikt od CAS dozvie v auguste

Nórka Therese Johaugová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 31. júla (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová sa konečný verdikt v jej dopingovej kauze po odvolaní sa na medzinárodný Športový arbitrážny súd (CAS) dozvie najskôr 18. augusta. S odvolaním sa na stanovisko jej právnikov o tom v pondelok informovala agentúra DPA.Ešte pred niekoľkými týždňami to vyzeralo, že definitíva padne začiatkom augusta.povedal Johaugovej právny zástupca Christian B Hjort pre denník Aftenposten. Tiež odmietol špekulovať, či to je pre jeho mandantku lepšie alebo horšie.Dvadsaťdeväťročná lyžiarska hviezda mala v septembri 2016 pozitívny mimosúťažný test na zakázanú látku clostebol. Johaugová tvrdí, že látka sa do jej tela dostala neúmyselne, keď použila krém na jej od slnka spálené pery. Od Nórskej konfederácie športov dostala 13-mesačnú suspendáciu, ale Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) žiada tvrdší trest. V ohrození je tak jej účasť na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.