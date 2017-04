Súťaž Akademický Prešov začal druhé polstoročie svojej existencie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 23. apríla (TASR) – Akademický Prešov, súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, začala dnešným dňom svoje druhé polstoročie. Jej 51. ročník otvoril predpoludním odborný seminár o alternatívnom divadle. Podvečer sa predstaví už súťažne Študentské divadlo VYDI pri UKF v Nitre inscenáciou Rusalka. Slávnostné otvorenie je naplánované na 18.30 h v Historickej sále Divadla Jonáša Záborského (DJZ), po ktorom privítajú hosťujúce bratislavské Štúdio L + S s hrou Starí majstri, v ktorej sa prezentujú Milan Lasica a Martin Huba.uviedol pre TASR riaditeľ festivalu Karol Horák. Podľa jeho slov v poslednom období trochu poklesol záujem o vlastnú literárnu tvorbu, čo sa ťažko ovplyvňuje. „No nemusí byť každý novým Shakespearom, Bulgakovom alebo Thomasom Mannom. Ja sa na to pozerám ako pedagóg v panoráme generácií. Možno aj z toho neveľkého počtu môžu vyrásť budúci špičkoví umelci. No ide nám aj o to, aby AP odchovával slovenskú inteligenciu. Divadelná a umelecká činnosť vždy pomáha mladým ľuďom pri vstupe do života,“ povedal Horák.Súčasťou prehliadky sú aj nesúťažné profesionálne a poloprofesionálne divadlá. Z domácich súborov šéf AP upozornil na dramatizáciu próz Olgy Tokarczuk Život nie je divadlo v podaní Spišského divadla. Zo zahraničia prišli tradične hostia z Českej republiky, Poľska a Maďarska, novinkou je Litva. „“ konkretizoval Horák. Súbor vedie Juliana Sersenová, ktorá začínala doktorandské štúdium na Prešovskej univerzite (PU).prezradil Horák.Špecifikom AP sú tvorivé dielne. Niekoľko workshopov povedú domáci pedagógovia a didaktici, ostatné profesionálni umelci. Horák menoval Petra Palika z Divadelnej fakulty VŠMU z Bratislavy, ktorý pracuje na monodráme s prešovským študentom Jánom Jendrichovským. Režisérka Júlia Rázusová sa venuje alternatívnemu divadlu a je tiež absolventka PU.Po večerných predstaveniach sa konajú Výpredaje a Improliga. Ambíciou organizátorov od začiatku festivalu bolo ponúknuť divákom okrem uzavretých divadelných diel aj produkcie iného charakteru. V minulosti to boli bloky šansónu, pantomímy, malých javiskových foriem. Improliga ponúka priestor robiť živé improvizácie. „Je to súťaž trojčlenných družstiev, ktoré môžu vzniknúť náhodne z diváckeho auditória. Publikum dáva písomné návrhy tém, ktoré sa žrebujú z klobúka a súťažiaci po krátkej príprave prezentujú svoju produkciu, pričom o ich úspešnosti rozhoduje divácka porota,“ povedal Horák. Súčasnou tendenciou nočných predstavení je robiť divadlo performatívneho typu, ktorého snahou je byť čo najpravdivejším.Na pôde AP sa niekoľko rokov generuje tiež zaujímavý útvar, ktorý dostal názov DramaFest. Ide o inojazyčné divadelné produkcie, ktoré vznikli na základných a stredných školách a majú skôr charakter didaktických predstavení. Na festivale dostali priestor vedľa oficiálneho programu. Hodnotí sa u nich skôr jazyková príprava ako divadelný výraz.Horák prezradil, že aj vysokoškolské divadlá sa budú prezentovať v rámci hlavnej súťaže produkciami v cudzom jazyku, preto vznikla nová podkategória inojazyčné divadlá. Z Bratislavy prídu španielčinári, z Košíc nemčinári a z Prešova sa predstavia francúzštinári.Vyhlásenie výsledkov súťaže AP bude v piatok 28. apríla na Veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča počas záverečného Galaprogramu.Podrobný program je zverejnený na www.ff.unipo.sk/ap a na Facebooku Akademický Prešov.