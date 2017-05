Súťaž Martinus Cena Fantázie čaká na poviedky aj v angličtine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. mája (TASR) – Pätnásty ročník súťaže Martinus Cena Fantázie 2017 začal prijímanie súťažných poviedok v žánroch sci-fi, fantasy a horor. TASR o tom informovala Lucia Lackovičová, ktorá súťaž organizuje.Súťažné poviedky, v rozsahu maximálne 25 normostrán, môžu záujemcovia do súťaže prihlásiť do konca mája. Porota, zložená z odborníkov v literárnej a umeleckej oblasti, vyberie počas leta päť finalistov, z ktorých čitatelia vyberú tie najlepšie. Víťazov v jednotlivých kategóriách ohlási porota v novembri na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.V rámci súťaže organizátori každoročne predstavujú zborník najlepších poviedok.povedala Lackovičová. Historicky prvým víťazom súťaže bol napríklad Juraj Červenák, autor historických detektívok a fantasy.Popri hlavnej súťaži Martinus Cena Fantázie sa už po štvrtý raz môžu začínajúci autori zapojiť aj do anglickej verzie súťaže s názvom Fantasy Award. Termín uzávierky aj rozsah poviedok je tu rovnaký, poviedky musia byť napísané v angličtine. V porote tejto súťaže sa v minulosti objavil sci-fi autor Mike Resnick alebo americký autor fantastickej literatúry Jeff VanderMeer. Víťazovi v roku 2015 gratuloval aj autor románu Marťan Andy Weir.