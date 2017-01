Súťaž na dodávateľa plánu MHD pre Prievidzu a Bojnice vyhlásia nanovo

Mesto Prievidza Foto: TASR Foto: TASR

Prievidza 9. januára (TASR) - Určiť efektívnosť liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Prievidze i Bojníc, ich prípadné zrušenie či navýšenie počtu má určiť plán dopravnej obslužnosti. Súťaž na jeho spracovateľa vyhlásila prievidzská radnica ešte vlani začiatkom decembra, keďže sa do nej nik neprihlásil, vyhlási ju nanovo.Oznámenie o neúspešnej súťaži zverejnila vo vestníku verejného obstarávania prievidzská samospráva koncom decembra. Ako vyplýva z oznámenia, na spracovateľa plánu dopravnej obslužnosti pre Prievidzu i Bojnice vyhlási nové obstarávanie.Plán dopravnej obslužnosti MHD predchádza vyhláseniu súťaže na nového spoločného zmluvného dopravcu pre obe mestá, zohľadňovať má pritom súčasný i budúci vývoj v tomto druhu dopravy, informoval pred časom viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina. Plán počíta s troma alternatívami." vymenoval prievidzský viceprimátor.Podľa jeho slov by rozšírenie MHD do Opatoviec nad Nitrou nemalo byť veľmi nákladné, dnes totiž končia niektoré linky MHD bezprostredne na hranici jej katastra pri kúpeľoch. Predpokladané náklady na obstaranie plánu dopravnej obslužnosti sa v závislosti od troch alternatív pohybujú približne od 28.000 eur do 35.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Po jeho vypracovaní budú všetky tri alternatívy predložené na rokovanie mestských, respektíve obecného zastupiteľstva všetkých troch dotknutých samospráv, teda prievidzskej, bojnickej a opatovskej. Plán obslužnosti budú môcť sídla pripomienkovať počas jeho vypracovávania, ktoré by malo trvať približne šesť mesiacov od uzavretia zmluvy.Bojniciam a Prievidzi končí aktuálna zmluva o výkone služby vo verejnom záujme s dopravcom SAD Prievidza koncom tohto roka, rovnako v tomto roku chcú vyhlásiť aj súťaž na toho nového.