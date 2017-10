Súťaž na osvetlenie opäť predĺžili,ponuky sa majú otvárať v decembri

Bratislavský hrad Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 8. októbra (TASR) - Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave sa opäť predĺžila. Ponuky k tendru môžu záujemcovia predkladať najnovšie až do 1. decembra a nie do utorka 10. októbra. Rovnako sa ponuky nebudú otvárať 23. októbra, ale až 14. decembra. Vyplýva to z informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). V rámci tohto tendra ide pritom už o tretiu úpravu dátumu.Pri vyhlásení tendra koncom mája sa totiž predpokladalo, že sa budú ponuky predkladať do 10. júla. Neskôr sa tento termín zmenil na 10. august, a potom na 10. október. S otváraním ponúk sa pri spustení súťaže rátalo 21. júla. Aj tu však došlo k zmenám dátumu na 21. august a neskôr na 23. október. Rovnako sa menila minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané z 31. decembra 2017 až na terajší termín 30. apríla 2018.vysvetlila TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Hlavné mesto tvrdí, že nezmyselné politické hry okolo súťaže spomaľujú proces riešenia súčasného nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia a primátor ako štatutár mesta, ktorý je zodpovedný za obstarávanie, musí chrániť záujmy mesta.Mestskí poslanci však opakovane žiadajú primátora túto súťaž zrušiť, pretože je podľa nich vo viacerých bodoch dôvodná pochybnosť z porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal to ale odmieta.povedal pre TASR. Deklaruje, že hlavné mesto postupuje pri tejto súťaži absolútne transparentne.Bratislavský magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad by dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Plánované výsledky sú úspora elektrickej energie i modernizácia sústavy verejného osvetlenia.