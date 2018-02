Súťaž na prenájom Propelera sa má zrušiť, poslanci zmenili názor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. februára (TASR) – Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov bývalej kaviarne Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste by sa mala zrušiť. Rozhodli tak staromestskí poslanci na utorkovom (6.2.) zasadnutí miestneho zastupiteľstva.Súťaž pritom miestny úrad vyhlásil v januári tohto roka po tom, ako ju s podmienkami doplnenými samotnými poslancami schválil poslanecký zbor ešte vlani v decembri. Podľa nich sa v danom priestore mala prevádzkovať kaviareň alebo cukráreň, avšak s tým, že prevádzkovateľ bude musieť predávať aj doplnkový tovar, čím chcela mestská časť zabezpečiť aktívnejšiu podporu cestovného ruchu.Predkladateľ návrhu na zrušenie súťaže, poslanec Matej Vagač, svoj návrh odôvodňoval tým, že každá európska metropola si chráni nábrežie a snaží sa ho zregulovať, a takúto snahu by malo mať aj Staré Mesto. Budovu bývalej kaviarne označil za ikonickú stavbu z architektonického, historického i kultúrno-spoločenského hľadiska, pričom priznal, že schválenie súťaže, kde hlavným faktorom má byť cena, označil za nie veľmi šťastné rozhodnutie.povedal Vagač.Za pravdu mu dal napríklad poslanec Ľubomír Boháč, podľa ktorého ide o výnimočný priestor či poslanec Martin Gajdoš. Ten je presvedčený, že z ideovej súťaže môžu vzísť nápady, o ktorých poslanci nemajú momentálne ani šajnu.myslí si Gajdoš, podľa ktorého je priestor okolo rieky v súčasnosti v porovnaní s minulosťou zabetónovaný majetkovo-právnymi, konkurenčnými či inými vzťahmi.Viaceré možné riešenia si vie predstaviť aj poslanec Ondrej Dostál, ktorý ale zároveň podotkol, že debata mala prebehnúť skôr, ako bola súťaž vyhlásená, aj keď chápe, že dobrý nápad sa dá dostať aj neskôr. Kriticky sa vyjadril aj poslanec Štefan Holčík. Podľa neho je nešťastné nútiť starostu zrušiť súťaž v plnom prúde, keď o súťaži a jej podmienkach poslanci rokovali vopred a každý sa mal možnosť vyjadriť. Mnohé uvádzané možnosti v rámci predloženého návrhu, čo by sa v danom priestore dalo spraviť, označil za nereálne, nefinancovateľné a za fantazmagóriu.zhodnotil Holčík.Starostu Radoslava Števčíka rozhodnutie poslancov mrzí a hovorí, že ich pohnútky nepozná. Objavili sa však aj názory, či nešlo z niečej strany o "tlaky".Starosta Števčík pripustil, že na úrade skúsia zvážiť možnosti, aké sú, ako by sa k danej situácii dalo postaviť a či predsa len nejakým spôsobom súťaž nevyhodnotiť. Nemyslí si, že 33 ponúk, ktoré úrad dostal, by sa mali ignorovať a posielať záujemcom neotvorené späť, ako navrhol poslanec Vagač. Tiež ho prekvapili obavy z ponúk, ktoré nie sú ani známe. Niektorí poslanci sa totiž obávajú napríklad aj premrštených cien sortimentu, len aby prevádzkovateľ utiahol nájom.odpovedal Števčík na otázku TASR, čo sa bude diať s došlými ponukami. Či teda najnovšie prijaté uznesenie podpíše, nevie v súčasnosti odpovedať. Zároveň podotkol, že poslanci síce schválili zrušenie súťaže, ale bez ďalšieho konkrétneho postupu ako ďalej.