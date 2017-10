Súťaž Nebuď otrok drog 4 o ceny v hodnote 5000 eur

Foto: Nebuď otrok drog Foto: Nebuď otrok drog

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (OTS) - Posledné dva týždne zostávajúpre zapojenie sa dov rámci projektu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Nebuď otrok drog 4. Úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku "Ako by mi drogy skomplikovali život?" a zamerať sa na to, o čo všetko by ako užívatelia drog (ne)dobrovoľne prišli.Súťažiaci môžu posielať práce, vyhotovené v literárnej alebo výtvarnej podobe,Súťaž prebehne celkovo v štyroch súťažných kategóriách. Práce budú rozdelené na literárne a výtvarné a ďalej podľa príslušnosti autorov na práce žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.V druhej fáze súťaže odborná porota spomedzi všetkých doručených prác vyberie 10 finalistov v každej kategórii.sú najmä miera naplnenia súťažnej úlohy, zrozumiteľnosť, kvalita spracovania či originalita. Všetky finálové práce budú uverejnené na stránke www.nebudotrokdrog.sk , na ktorej sa 20.11.2017 spustí, ktoré rozhodne o konečnom poradí prác v jednotlivých kategóriách.Všetci autori finálových prác získajúpodľa vlastného výberu. Víťazi jednotlivých kategórii, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, vyhrajú poukážky v celkovej hodnote. Druhí v poradí získajú poukážky v celkovej hodnote 200 eur a tretí v poradí poukážky v celkovej hodnote 100 eur. Cenu v podobe poukážok v celkovej hodnote 40 eur získa aj ďalších 10 súťažiacich, ktorých vyžrebuje organizátor súťaže zo všetkých prác, ktoré sa nedostali do finále. Celkovo bude rozdaných 50 dvojíc poukážokVšetky informácie o súťaži sú dostupné na www.nebudotrokdrog.sk Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.